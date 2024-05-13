Uzman Ekonomist Dr. Ramazan Başak "kamuda tasarruf paketini" yorumladı: Küçük sembolik yetersiz önlemler...

Yayınlanma: 13.05.2024 - 15:54

Güncelleme: 13.05.2024 - 16:01

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte geçtiğimiz Cuma günü duyurduğu “Kamuda Tasarruf Paketini” açıkladı.

Şimşek’in açıkladığı tasarruf paketi, kamu kurumlarında harcanacak kalemlerin kısılmasını içeriyor.

Şimşek’in açıklamalarını değerlendiren Eski MASAK Yöneticisi Ekonomist Dr. Ramazan Başak, bütçe açığının 2,7 trilyon olduğunu anımsattı ve açıklanan paketi “küçük sembolik ve yetersiz” bulduğunu belirtti.

Başak, şimdiye dek yalnızca para politikası uygulandığını ancak maliye politikasının sadece vergilerin arttırılması şeklinde hayata geçirildiğini söyledi ve bu durumu “eksik maliye politikası” olarak tanımladı.

"VERGİ AFFINDAN VE GARANTİLİ ÖDEMELERDEN VAZGEÇİLMELİ"

Açıklanan paketin yetersiz bir önlem olduğunu vurgulayan Başak, “Yine de önemli bir adım olarak görüyorum. Ancak asıl tasarruf alanları farklı. Açıklanan paketin 100 milyar civarında bir tasarruf sağlayacağı söyleniyor. Hedef bütçe açığı 2,7 trilyon. Kaldı ki bütçe açığı her zaman öngörüleni aşar. Bu rakamın 2,2 trilyonu sadece vergi harcaması. Vergi harcaması çeşitli kesimlere verilen teşviklerden ve vergiden vazgeçme demektir. Bütçeye yük olan bir başka konu garantili ödemeler. Garanti verilerek yapılan köprüler, yollar, havalimanları hepsi birer karadelik” ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ DIŞ POLİTİKA İSRAFA YOL AÇTI"

Garantili ödemeler ve vergi aflarına dair önlem alınmadığı müddetçe kamuda tasarruf politikasının enflasyonu düşürmeyeceğini ve hissedilir bir etki yaratmayacağını aktaran Başak, “2024’te sadece kurumlar vergisi istisnası 600 milyar liranın üzerinde. Bunların yanında, 2024 bütçesinde savunma harcamaları 1,2 trilyon lira. Hiçbirimiz ülkemizin güvenliğiyle ilgili yatırımların kesilmesini istemeyiz ancak yanlış dış politika hamlelerinin getirdiği ciddi bir israf var” dedi ve şöyle devam etti:

Kamuoyuna net bir “tasarruf” mesajının verilemediğini öne süren Başak, “Ciddi bir dış kaynak sorunumuz var. Yabancı sermaye gelmediği gibi çıkış yapıyor. Ayrıca gri listedeyiz. Bizi bu duruma getiren yanlış yönetim ve kamuda israf. Ben hayatı kamuda geçmiş biri olarak hiçbir dönemde böylesine bir israf görmedim. Kaynaklarımız heba edildi. Tasarrufa gitmek zorunda kaldılar” diye konuştu.