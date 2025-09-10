Uzman isim altında yeni rekor için tarih verdi: 'Muhtemeldir ki gram altın...' Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.09.2025 09:36:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
10 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 10 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Gram altın fiyatı son 3 haftada 500 TL artış gösterdi. Ağustos ortasında 4 bin 300 TL seviyelerinde işlem gören gram altın, kısa sürede 4 bin 800 TL bandının üzerine çıkarak hızlı bir yükseliş yaşadı.

ALTINDA TARİHİ YÜKSELİŞ

Eylül ayına sert bir başlangıç yapan altın fiyatları, 27 ağustos itibarıyla 4 bin 400 TL civarında seyrederken sonraki günlerde 4 bin 500, 4 bin 600, 4 bin 700 ve 4 bin 800 TL eşiklerini arka arkaya aşarak rekor kırdı. Bugün gram altın 4 bin 870 TL seviyesini geride bırakarak yeni zirvelere yöneldi.

12 GÜN BOYUNCA REKOR KIRDI

Gram altın üst üste 12 gün boyunca tarihi rekor seviyelere ulaştı. Yatırımcıların kısa sürede bu kadar sert bir yükseliş beklemediği belirtilirken, 17 Eylül’de açıklanacak Fed faiz kararı öncesinde piyasalardaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

GÖZLER 5 BİN TL SEVİYESİNDE

Piyasalarda en çok merak edilen konu gram altının 5 bin TL’yi aşıp aşmayacağı. BLF Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş değerlendirmesinde “Gram altında 12 günlük yükseliş serisinde 4 bin 900’e yakın bir seviye test ediliyor. Muhtemeldir ki Fed faiz kararı öncesinde gram altın 5 bin TL’yi görecek” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 826 TL
  • Çeyrek altın: 8 bin 38 TL
  • Yarım altın: 16 bin 76 TL
  • Tam altın: 32 bin 186 TL
  • Cumhuriyet altını: 32 bin 5 TL
  • Gremse altın: 80 bin 711 TL
  • Ons altın: 3 bin 641 dolar
