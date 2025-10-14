Uzman isimden Bitcoin ve altın analizi: 'Fiyatlar çok hızlı yükselir...'

Kripto para piyasaları yatırımcıların odağında. İstanbul Portföy yöneticisi Berk Dinçtürk, Bitcoin ve altının küresel ekonomik gelişmelerle yükseliş yaşayabileceğini belirtti.

KRİPTO PARA PİYASALARINDA YENİ DALGA

Son dönemde kripto para piyasalarında yaşanan hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Portföy Fon ve Portföy yöneticisi Berk Dinçtürk, katıldığı canlı yayın programında küresel ekonomik tabloya ve para arzındaki artışa dikkat çekti. Dinçtürk, Bitcoin ve altının önümüzdeki dönemde hızlı bir yükseliş yaşayabileceğini söyledi.

YIL SONUNA KADAR BITCOIN 140 BİN DOLARI GÖREBİLİR

Dinçtürk, küresel para arzındaki artışın Bitcoin ve altın fiyatlarını yukarı taşıyacağını belirterek, “Bu iki varlık sanayide kullanılmadığı için fiyatlarının şişmesi kimseyi rahatsız etmez” dedi. Yıl sonuna kadar Bitcoin’in 140 bin doları test etmesini beklediğini ifade etti.

Kripto piyasasındaki son dalgalanmaların yatırımcıların ilgisini yeniden Bitcoin ve altına çevirdiğini söyleyen Dinçtürk, küresel ekonomik tablo ve para arzındaki artışın yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceğini vurguladı.

“BU İKİ VARLIK HİÇBİR İŞE YARAMIYOR”

Dinçtürk, “Küresel borç 320 trilyon dolara ulaştı. Para arzı her yıl yaklaşık yüzde 10 artıyor. Bu para bir yerlere girmek zorunda. Eğer bakır, alüminyum, konut piyasası veya hisse senetlerine yönelirse, fiyatlar çok hızlı yükselir ve varlık balonları oluşur. Bu da hükümetleri halkın tepkisiyle karşı karşıya bırakır” ifadelerini kullandı.

Bitcoin ve altının sanayide kullanılmadığını hatırlatan Dinçtürk, “Bu iki varlık hiçbir işe yaramıyor ama işte bu yüzden fiyatlarının şişmesi kimseyi rahatsız etmez. Aksine yatırımcıları memnun eder. Bu nedenle her ikisinin de önü açık” dedi.

Gümüşün ise farklı bir konumda olduğunu belirten Dinçtürk, “Gümüş sanayide yoğun kullanıldığı için fiyat artışı orada daha sınırlı olur. Ama yine de bir yükseliş eğilimi mevcut” değerlendirmesini yaptı.

ABD BÜTÇE DÖNEMİ VE BITCOIN ETKİSİ

ABD’de yeni bütçe döneminin Eylül itibarıyla başladığını hatırlatan Dinçtürk, Bitcoin tarafında da dikkat çekici bir süreç yaşandığını söyledi: