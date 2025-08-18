Uzman isimden kritik altın tahmini: 'Yükseliş konusunda ihtimalleri artıracaktır' Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Yatırımcıların güvenli limanı altın, geçtiğimiz hafta düşüş yaşadı. 8 Ağustos’ta 4467 TL seviyesine yaklaşarak tarihi rekora çıkan gram altın, cuma günü 4383 TL’ye kadar geriledi. Haftalık bazda kayıp verse de yılbaşından bu yana yüksek getiri sağladı. Yeni haftada ise toparlanma başladı ve gram altın yeniden 4400 TL seviyesinin üzerine çıktı.

ALTINDA DÜŞÜŞÜN NEDENİ Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirme yapan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, “Altın fiyatlarında yatay seyir hala bozulmuş değil. Geçen hafta altında düşüş gerçekleşirken bu düşüşün ons altın bazında ve tamamen haftanın ilk günü gerçekleştiğini özellikle belirtmek isterim. Diğer günler ise daha sık bir marjda adeta beklemeyi tercih eden bir piyasa görüntüsü vardı” dedi.

Baydar, Alaska’da yapılan toplantıda ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası bir uzlaşı ihtimalinin Ukrayna savaşının son bulmasına yönelik beklenti yarattığını, bunun da altındaki geri çekilmeyi tetiklediğini aktardı. Toplantıdan somut bir sonuç çıkmadığı için fiyatlarda yükseliş ihtimalinin öne çıktığını belirtti.

GRAM ALTIN İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ Gram altına dair beklentilerini paylaşan Baydar, “4383 TL seviyesinde haftayı kapatan gram altın Alaska görüşmesi sonuçlarından sonra tekrar yukarı yönelebilir” ifadelerini kullandı. Kısa vadede hedefin 4480 TL olduğunu söyleyen Baydar, “4410 TL seviyesinin üzerinde geçireceği her saniye 4493 TL seviyelerine yükseliş konusunda ihtimalleri artıracaktır” dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 405 TL

4 bin 405 TL Çeyrek altın: 7 bin 265 TL

7 bin 265 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 929 TL

28 bin 929 TL Ons altın: 3 bin 349 dolar