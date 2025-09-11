Uzman isimden kritik altın uyarısı: 'Altında hızlı bir yükseliş oldu ancak...' Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Eylül 2025 Perşembe altın fiyatları…

Yurttaşların güvenli liman olarak gördüğü altın, rekor üstüne rekor kırıyor. ABD’den gelen zayıf istihdam verileri ve bugün açıklanacak enflasyon rakamları, altının yükselişini destekleyen en önemli etkenler oldu. Amerika Birleşik Devletleri, son 12 ayda istihdam artışının öngörülenden 911 bin daha düşük gerçekleştiğini açıkladı.

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ Geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verileri de işgücü piyasasındaki zayıflamayı ortaya koyarak Fed’in eylülde faiz indirimine gitme ihtimalini artırdı. Piyasalar 25 baz puanlık indirimi büyük ölçüde fiyatlarken, 50 baz puanlık daha sert bir adım olasılığı sınırlı kaldı. Altın, 2025 yılında yüzde 38 yükselerek 2024’teki artışı geride bıraktı. Gücünü kaybeden dolar, merkez bankalarının rezerv artırımları, güvercin para politikaları ve küresel belirsizlikler altındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor.

KISA VADEDE DÜZELTME BEKLENTİSİ Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, son bir haftada yaşanan hızlı yükselişe dikkat çekerek kısa vadede düzeltme olabileceğini vurguladı. Yıldırımtürk, “Altın fiyatlarında bir haftada hızlı bir yükseliş oldu, ancak mutlaka bir düzeltme olacak. Bu düzeltme seans içinde ya da gün içinde gerçekleşebilir” dedi.

FED TOPLANTISI BELİRLEYİCİ OLACAK Uzman, 17 Eylül’de yapılacak Fed toplantısının kritik olduğuna işaret ederek açıklamaların fiyatlamalarda etkili olacağını belirtti. Fed’den 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisini hatırlatan Yıldırımtürk, bu gerçekleşirse ons altında geri çekilme görülebileceğini ifade etti. Ona göre, “Ons altında 3 bin 685 – 3 bin 700 dolar seviyeleri test edilirse, bu noktalardan 3 bin 600 dolara kadar gerileme yaşanabilir. Eğer 3 bin 600’de kalırsa 3 bin 585 dolara kadar düşüş ihtimali var.”

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI ETKİLİ Yıldırımtürk ayrıca, Fed Başkanı’nın faiz indirimi döngüsünün süreceğine dair mesaj vermesi halinde altının kısa süreli bir düzeltme sonrası yeniden yükselişe geçebileceğini dile getirdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinin de altın için kritik olduğunu vurgulayan uzman, “Orada faizler düşerse, özellikle merkez bankalarının altına yöneldiğini görüyoruz. Çin başta olmak üzere birçok merkez bankası altın alımlarına devam ediyor. Bu nedenle çok sert bir gerileme beklemiyorum” dedi.

YIL SONU BEKLENTİLERİ Yıl sonuna ilişkin öngörülerini de paylaşan Yıldırımtürk, ons altında 3 bin 750 – 3 bin 800 dolar seviyelerinin görülebileceğini, iç piyasada ise gram altının 5 bin 500 – 5 bin 600 TL seviyelerine çıkabileceğini belirtti. “Şu anda 24 ayar gram altın 4 bin 920 TL seviyesine kadar geldi. 5 bin TL’yi görmesi mümkün. Ancak kısa vadede 4 bin 900, 4 bin 850 hatta 4 bin 800 TL’ye kadar düzeltme yaşanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4.822,55 TL

4.822,55 TL Çeyrek altın: 8.032,00 TL

8.032,00 TL Yarım altın: 16.063,00 TL

16.063,00 TL Tam altın: 32.075,48 TL