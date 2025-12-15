Uzman isimden tapu sahiplerine kritik uyarı: Yeni yılda satış maliyeti 3 kat artabilir!

Tapu dairelerinde aralık ayının ikinci haftası itibarıyla gerçekleştirilen satış işlem sayısı 3 milyonu geçti. Gayrimenkul piyasasındaki son gelişmeleri değerlendiren Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, özellikle aralık ayında belirgin bir satış hareketliliği yaşandığını söyledi.

Özelmacıklı, "Gayrimenkul piyasasındaki özellikle aralık ayında yoğun bir satış hareketliliği söz konusu. Tüm gayrimenkul satışlarında 15 Aralık itibarı ile toplam satış işlem sayısı 3 milyon sınırını geçti. Yıl içindeki toplam tapu harcı geliri ise rekor bir seviyede artarak şimdiden 130 milyar lirayı geçti. Toplam harç gelirlerinin yaklaşık yüzde 30'u ise İstanbul'daki işlemlerden elde edildi. BDDK verilerine göre de konut kredi hacmi 662 milyar lirayı aştı" dedi.

TAPU İŞLEMLERİNDE YIL SONU UYARISI

Veraset ve intikal beyannameleri için yeni yıla randevuların şimdiden verildiğini belirten Özelmacıklı, yılın son günlerinin önemine dikkat çekti. Özelmacıklı, "Gerek müteahhitlerin yapacakları işlemler için gerekse de tapu işlemini sonra yaparız diyen eş, dost ve akrabalar için son 15 günlük süre iyi değerlendirilmeli. 2026 yılında uygulanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılı değerlerinin en fazla iki katı olarak belirlendi. Lakin bu durum satış bedellerinde 3 kata yakın bir fark oluşturabilecek" ifadelerini kullandı.

Tapu harcının, rayiç bedelden düşük olmamak kaydıyla beyan edilen satış bedeli üzerinden tahsil edildiğini hatırlatan Özelmacıklı, bu durumun yeni yılda satış maliyetlerini artıracağını vurguladı. Döner sermaye ücretlerinin de her yıl yeniden değerleme oranında artırıldığını belirten Özelmacıklı, "Bu durumda örneğin İstanbul'da tapuda satış işlem başına alınan 5 bin 323,50 TL'lik döner sermaye bedeli yüzde 25,49 artışla 2026 yılında yaklaşık 6 bin 680,50 TL olacak" diye konuştu.

“EV SAHİBİ TÜRKİYE” PROJESİNDE SON HAFTA

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi “Ev Sahibi Türkiye” için başvurularda sona yaklaşıldığını belirten Özelmacıklı, sürece ilişkin takvimi paylaştı. Özelmacıklı, "Özellikle dar gelirli vatandaşların uygun koşullarla ev sahibi olmasını amaçlayan proje kapsamında e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık Perşembe, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası aracılığıyla yapılan başvurular ise 19 Aralık Cuma günü sona erecek" dedi.

Başvuruların ardından hak sahipliği kura sürecinin başlayacağını ifade eden Özelmacıklı, "Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliği kuraları 29 Aralık'ta başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Henüz başvuru yapmamış olan vatandaşların, bu önemli fırsatı kaçırmamaları için başvurularını belirtilen tarihler dolmadan tamamlamaları gerekiyor" açıklamasında bulundu.

KONUT KREDİLERİNDE FAİZ BEKLENTİSİ

Konut kredilerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özelmacıklı, yıl sonuna doğru faizlerde sınırlı bir gerileme beklendiğini belirtti. Özelmacıklı, "Yıl sonunda konut kredisi faizlerinin yüzde 2,5 seviyelerine yaklaşmasını beklediklerini ancak şu anda 2,65 seviyelerinin söz konusu olduğunu" ifade etti.

Yüksek talebin konut ihtiyacını net biçimde ortaya koyduğunu vurgulayan Özelmacıklı, "Yüzyılın konut projesindeki başvuruların 5,5 milyon seviyesinde olması konuta ne kadar çok ihtiyaç olduğunun bir göstergesi. Burada faizlerin yüzde 2 seviyesinin altına gerilemesi ile ipotekli satışlarda yüksek bir artış bekliyoruz. Konutta reel fiyat düşüşlerinin sonuna geldik. Faiz düşüşü kapsamında yatırımcılar için gayrimenkul piyasasındaki fırsatlar da sepette yer almalı" değerlendirmesinde bulundu.