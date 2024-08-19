Uzmanı açıkladı: Haftalık çalışma saatleri düşüyor mu?

Yayınlanma: 19.08.2024 - 13:20

Güncelleme: 19.08.2024 - 13:20

Ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenleme yapılacağı öne sürüldü.

İktidara yakın haber mecralarında yer alan iddiaya göre, 45 olan çalışma saatinin 40 saate, bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatlerinin de azaltılarak 40 saate düşürülebileceği belirtildi.

"MANİPÜLASYON İÇERİYOR"

Konuya ilişkin X hesabından paylaşım yapan Çalışma Hayatı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "Yeniden dolaşıma sokulan 'çalışma saatleri 40 saate düşürülecek' haberleri ciddi manipülasyon içeriyor" dedi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Halen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının taraflara intikal eden böyle bir hazırlığı yok. Kimsenin bilmediği, sendikaların ve işverenlerin üzerinde konuşmadığı, müzakere etmediği böyle hassas konularda sözde müjde ve manipülasyon haberleri yapılıyor!

"Haftalık çalışma süresi 40 saate düşürülecek" iddiası işin sosu gibi görünüyor. Bir PR çalışması yapılıyor. Asıl hedef çalışma mevzuatını daha da esnekleştirmek.

İş mevzuatını daha esnek ve kuralsız hale getirmek için, sendikaların yılardır karşı çıktığı esneklik düzenlemelerini kabul ettirmek için çalışma saatlerini düşürme vaadini bir havuç olarak kullanıyorlar.

"VAKTİ GELDİ DE GEÇİYOR"

Haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesinin vakti geldi de geçiyor. Türkiye 1980'lerden bu yana 45 saatlik haftalık resmi çalışma süresini düşürmedi.

Ancak çalışma saatlerini esnek çalışmayı yasalaştırmak için bir havuç olarak, bir rüşvet olarak kullanmak kabul edilemez.

İşverenlerin pek çoğunun yasal haftalık çalışma süresine bile uymadığı, fazla çalışmalar için ücret ödemediği ve bakanlığın etkin bir denetim yapmadığı ülkemizde çalışma saatlerini 40 saate düşürme havucu inandırıcı değil."