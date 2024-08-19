‘Gece çalışmak sağlığa zararlı’

Yayınlanma: 19.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.08.2024 - 04:00

Gece çalışmanın sağlığa zararlı olduğunu vurgulayan Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur şöyle konuştu:

“Bilimsel araştırmalar göstermektedir ki gece çalışanların yaşam süresi kısalmaktadır. Kamuda çalışan sağlık emekçileri, sağlık hizmetinin niteliği gereği 24 saat esasına göre aralıksız çalışmakta. Bu çalışmaların karşılığında izin kullanmaları çok mümkün olmamakla birlikte ödenen ücretler ise çok düşük kalmaktadır.”

