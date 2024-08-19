‘Gece çalışmak sağlığa zararlı’

Tüm dünyada gece çalışma ücretleri, bilimsel çalışmaların ışığında belirlenirken ve Türkiye’de de normal mesaiye göre daha yüksek ücretlerle ücretlendirilmesi gerekirken, sağlık emekçilerinin gece çalışmaları nöbet olarak değerlendiriliyor. Nöbet ücretleri ise normal mesai ücretinin üçte biri ya da yarısına denk geliyor.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 19.08.2024 - 04:00
‘Gece çalışmak sağlığa zararlı’
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Gece çalışmanın sağlığa zararlı olduğunu vurgulayan Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur şöyle konuştu:

“Bilimsel araştırmalar göstermektedir ki gece çalışanların yaşam süresi kısalmaktadır. Kamuda çalışan sağlık emekçileri, sağlık hizmetinin niteliği gereği 24 saat esasına göre aralıksız çalışmakta. Bu çalışmaların karşılığında izin kullanmaları çok mümkün olmamakla birlikte ödenen ücretler ise çok düşük kalmaktadır.”


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