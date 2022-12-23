Uzmanından EYT'lilere 'borçlanma' uyarısı: Yeni yıl gelmeden ödeyin

23 Aralık 2022 Cuma, 14:46

Asgari ücrete yapılan yüzde 55'lik artış, ocak ayı gelmeden gıdadan hizmete kadar zam olarak dönmeye başladı. 2023 yılında uygulanacak yeni asgari ücret net 8.506,80 TL, brüt 10.008 TL olarak belirlendi. Asgari ücret birçok başka unsuru da etkiliyor. Bunlar arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) askerlik, doğum, yurt dışı şeklindeki hizmet borçlanma primleri de yer alıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, emeklilikte yaşa takılanlardan (EYT) prim günü eksiği bulunanlar veya sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapanlar ya da staj sigortası sonrası doğum yapmış olanlar askerlik ve doğum borçlanması yapmak istiyorlar ise prim maliyetlerindeki artışı göz önünde bulundurarak hareket geçti.

GÜNLÜK BORÇLANMA DA YÜZDE 54 ARTTI

Konuyla ilgili açıklamalara bulunan vergi uzmanı ve ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

Asgari ücret düzeyinin yeni yıldan geçerli olmak üzere yüzde 54,66 artarak net 8.506,80-TL Brüt 10.008,00-TL olmasıyla birlikte SGK prim borçlanmaları da arttı. EYT kapsamında vatandaşlarımıza öncelikle e-devlet ve SGK uygulamaları üzerinden giriş yaparak kendilerinin EYT'li olup olmadıkları, ne kadar prim gün sayıları olduğunu veyahutta ne kadar prime ihtiyacı olduklarını öğrenmeleri konusunda bir çok kez uyarılarda bulunmuştuk.

Asgari ücretin yüzde 54,66 artmasıyla birlikte eksik prim günleri olanlarında günlük borçlanma tutarları en az yüzde 54,66 düzeyinde artmış oldu.

BORÇLANMA ORANLARI

Yurttaşlarımız yeni yıl gelmeden 31.12.2022 tarihi itibariyle askerlik ve doğum borçlanması gibi borçlanmaları günlük en düşük 69 TL, en yüksek 517 TL üzerinden yapıyor iken 01.01.2023 tarihi itibariyle en düşük 107 TL, en yüksek 800 TL üzerinde yapacaklar.

Ayrıca Yurtdışı borçlanma en düşük: günlük 150 TL’ye 12 aylık askerlik borçlanması 38 bin 430 TL’ye, tek çocuk için doğum borçlanması(2 yıl tek çocuk) 76.861 TL’ye çıkacak.

EYT kapsamında emekli olacak yurttaşlarımızın yeni yıl gelmeden borçlanmalarını yapmaları ceplerinden fazladan yüzde 54,66 daha az para çıkmasına yarayacak olduğundan, kendilerini bir an önce borçlanmalarını yapmaları konusunda uyarıyoruz.