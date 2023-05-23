2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Uzmanından yatırımcılara 'altın' uyarı: Uzun vadede kazanç...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'nci turu öncesi altın kurunda hareketlilik sürerken uzmanlardan yatırımcılara peş peşe uyarılar geldi. Seçim belirsizliğinin altını etkilediğine dikkat çeken uzmanlar, yatırımların uzun vadede kazanç getirebileceğini ifade etti.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 19:25
Uzmanından yatırımcılara 'altın' uyarı: Uzun vadede kazanç...
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Türkiye hafta sonunda yeniden sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından piyasaların nasıl şekilleneceği merak konusu olurken DİKO Başkanı Mehmet Yüksel’den dikkat çeken altın uyarısı geldi. Seçim haftasında piyasanın belirsizlik içerisinde olduğunu söyleyen Yüksel, vatandaşa altın yatırımının uzun vadede güzel kazançlar sağlayacağını açıkladı.

'HEM YATIRIM HEM SÜS'

Seçim sürecinde aynı gün içerisinde altının ani hareketlerle yükselip inmesini belirsizliğe bağladığını ifade eden Yüksel, “Türkiye’deki seçimin ne olacağı altın fiyatlarının ne yönlü hareket edeceğini belirler. Hepimizin bildiği gibi altın sürekli piyasada satılan hem yatırım amacıyla hem süs anlamında sürekli vatandaşlarımızın talebi var. Dönem dönem aynı gün içerisinde bakıyorduk ki farklı yükseliş ve düşüşler gerçekleşti” dedi.

'BELİRSİZLİK ALTINI ÇOK ETKİLER'

Yüksel, şunları kaydetti:

“Altının gramını hesapladığımız zaman bin 500 TL’nin üzerinde olması gerekiyordu. Yani biraz geride kalmıştı. Vatandaşlarımıza boşuna demiyoruz uzun süre için kesinlikle altına yatırım yapılmalıdır. Gram altın bahsettiğimiz seviyelerde gidip gelir. Yani aşırı bir düşüş olmayacaktır."


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