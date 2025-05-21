Uzmanlar açıkladı: Kredi kartı güvenliğiniz için bilmeniz gereken her şey!

Nakit para kullanımının yerini kredi kartlarının aldığı günümüzde, dolandırıcılar pek çok sektörde faaliyet gösteriyor. Kredi kartı dolandırıcılık vakaları artarken, uzmanlar şifre belirlerken yapılan basit hataların ciddi güvenlik sorunlarına yol açtığını söylüyor. Özellikle bazı rakamların kredi kartı şifrelerinde kesinlikle yer almaması gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor.

KREDİ KARTI KULLANIMI VE GÜVENLİK

Kredi kartı kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Nakit paranın alım gücü azaldıkça kredi kartları günlük hayatın vazgeçilmez parçası haline gelirken, güvenlik önlemlerinin önemi de artıyor.

DİJİTAL DOLANDIRICILIK VE ŞİFRE TERCİHİ

Son yıllarda artan dijital dolandırıcılık olayları, kullanıcıların şifre seçimi konusunda daha dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Siber güvenlik uzmanları, bazı rakamlar ve şifre kombinasyonlarının hackerlar tarafından ilk denenenler arasında olduğunu belirtiyor.

ŞİFRELERDE KAÇINILMASI GEREKEN RAKAMLAR

Kredi kartı şifreleri genellikle 4 haneli sayılardan oluşuyor. Araştırmalar, kullanıcıların çoğunun kolay hatırlanabilir ve tahmin edilmesi kolay kombinasyonları tercih ettiğini ortaya koyuyor.

İşte şifrelerinizde kesinlikle kullanmamanız gereken bazı rakamlar ve nedenleri:

“1234”, “1111”, “0000” gibi tekrar eden veya sıralı kombinasyonlar: Bu tür şifreler istatistiksel olarak en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Hackerların şifre deneme programlarında ilk sırada bu kombinasyonlar yer alıyor.

Bu tür şifreler istatistiksel olarak en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Hackerların şifre deneme programlarında ilk sırada bu kombinasyonlar yer alıyor. Doğum yılı veya doğum tarihi: Özellikle “1980”, “1990”, “2000” gibi yıllar kolayca tahmin edilebiliyor. Sosyal medyada kişisel bilgilere erişim artık çok kolay.

Özellikle “1980”, “1990”, “2000” gibi yıllar kolayca tahmin edilebiliyor. Sosyal medyada kişisel bilgilere erişim artık çok kolay. Telefon numaranızın son 4 hanesi: Sık kullanılan bir şifre tipi olan bu yöntem, cep telefonu numaranızla ilişkilendirildiğinde kart bilgilerinizin ele geçirilmesini kolaylaştırıyor.

Sık kullanılan bir şifre tipi olan bu yöntem, cep telefonu numaranızla ilişkilendirildiğinde kart bilgilerinizin ele geçirilmesini kolaylaştırıyor. Ev numarası ya da plaka kodları: Kolay hatırlanabilir olmalarına rağmen, bu rakamlar da sosyal mühendislik yöntemleriyle kolayca tahmin edilebiliyor.

UZMANLARDAN ŞİFRE ÖNERİLERİ

Uzmanlar, kart şifrelerinin rastgele rakamlardan oluşması ve doğrudan kimlikle bağlantısı olmayan kombinasyonlar seçilmesi gerektiğini vurguluyor. Örneğin, “6391” gibi rastgele ancak sizin için anlamı olmayan sayılar çok daha güvenli kabul ediliyor.