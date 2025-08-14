Uzmanlar uyardı: Altın yıl sonunda yeni zirveye ulaşabilir!

ABD Başkanı Donald Trump’ın altına gümrük vergisi uygulanmayacağını açıklaması, değerli metal piyasasında yeniden yükseliş beklentilerini gündeme getirdi. Piyasa uzmanları, bazı belirsizlikler sürse de bu kararın altın fiyatları için yeni zirveler anlamına gelebileceğini vurguluyor.

GÜMRÜK BELİRSİZLİĞİ PİYASALARI ETKİLEDİ

Geçtiğimiz hafta, bazı altın külçelerinin Trump’ın “karşılıklı tarifeler” olarak tanımladığı uygulamalardan etkilenebileceğine dair haberler, ABD altın vadeli işlemlerini rekor seviyelere taşımıştı. 31 Temmuz’da ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından İsviçreli bir rafineriye gönderilen kararda, bir kilogram ve 100 ons ağırlığındaki külçelerin tarifelerden muaf tutulmayacak bir gümrük kodu ile sınıflandırılması gerektiği belirtilmişti. Bu gelişme, altının yeni ithalat vergilerinden muaf tutulup tutulmayacağı konusunda kafa karışıklığı yaratmıştı.

TRUMP AÇIKLAMASI PİYASAYA YÖN VERDİ

Trump, Pazartesi günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Altına tarife uygulanmayacak” diyerek tartışmaya noktayı koydu. Beyaz Saray da bu konudaki bazı haberleri “yanlış bilgi” olarak nitelendirdi. Açıklamanın ardından altın vadeli işlemleri geriledi; Aralık teslimatlı kontratlar yüzde 0,35 düşüşle 3.392,90 dolardan, spot altın ise 3.339,60 dolardan işlem gördü.

UZMANLAR YENİ ZİRVE İHTİMALİNİ DEĞERLENDİRDİ

BNP Paribas Fortis Baş Strateji Sorumlusu Philippe Gijsels, Trump’ın kararının altın piyasası için olumlu olduğunu belirterek, fiyatların 4.000 doları aşabileceğini söyledi. Gijsels’e göre altın, tarih boyunca güvenli liman işlevi gördü ve bu rolünü sürdürebilmesi için küresel ölçekte tek ve şeffaf bir fiyat yapısına sahip olmalı. Yüksek açıklar, artan borç seviyeleri ve enflasyon gibi faktörlerin altın talebini desteklediğini belirten Gijsels, mevcut ortamı “altın için mükemmel fırtına” olarak tanımladı.

UBS de yıl sonuna kadar Londra spot altın fiyatının ons başına 3.500 dolara ulaşmasını öngörüyor. Banka stratejistleri, ABD’nin altın ithalat sınıflandırmaları konusundaki karışıklığın, gümrük vergisi uygulamalarının piyasada yaratabileceği kaosun bir örneği olduğunu vurguladı. Beyaz Saray’ın tarifelerin uygulanmayacağı açıklamasına rağmen önceki belirsizliğin yatırımcı psikolojisi üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği belirtildi.

Deutsche Bank analisti Michael Hsueh, gümrük muafiyetinin piyasalar için sürpriz olmadığını ve Londra ile New York fiyatları arasındaki farkın daralmasının bunun göstergesi olduğunu ifade etti. Ancak Temmuz ayında alınan ithalat yönetmeliği kararının yarattığı çelişkinin nasıl giderileceği konusunda hâlâ netlik bulunmadığını söyledi.