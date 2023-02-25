Uzmanlar uyardı: Yeni felaketler yolda
Depremde henüz enkaz çalışmaları bile bitmeden inşaatların başlaması uzmanları “yeni felaketler” konusunda kaygılandırıyor.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, daha önce “Mikro bölgeleme çalışması yapmadan konut alanları için yer seçilmemeli, inşaata başlanmamalı” uyarısı yapmıştı.
(Naci Görür)
TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu, “Yapılaşmaya açılacak alanlar orman ve mera vasfı da iptal edilerek imar alanı haline gelmiş olacak. Depremin afete dönüşmesine neden olan karar ve uygulamaların aynen devam ettiğini görüyoruz. Bu da hepimizi kaygılandırıyor” dedi.
(Eyüp Muhçu)
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da erken başlayan inşaatlar için “Yeni felaketlerin doğması kaçınılmaz” diyerek şu görüşleri sıraladı: “Bölgenin yeniden planlandırılması, imar planlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu planlamanın gerçekleşmesi en az 1-1.5 yıl sürer. Bunlar netleşmeden enkazı kaldır, temeli at şeklinde yapılaşmaya gidilemez.”
(Tezcan Karakuş Candan)
Orman mühendisi Prof. Dr. Doğanay Tolunay ise sosyal medya hesabından kararı eleştirerek “Yeniden yapılandırılacak şehirlerde ormanlar ve meralar gözden çıkarılmış” görünüyor. Oysa bu bölgede biyolojik çeşitlilik oldukça yüksek. Konut önemli ama aynı zamanda türler ve ekosistemler de korunmalı” ifadelerini kullandı.
(Doğanay Tolunay)
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