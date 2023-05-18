Uzmanlar yorumladı: Seçimler piyasaları nasıl etkiledi?

Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:35

Güncelleme: 18.05.2023 - 10:35

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla beraber seçim sürecinin piyasaları nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

28 Mayıs’ta ikinci turu yapılacak olan seçimlerin etkisiyle ülkenin kredi risk primi 700 baz puana çıktı. Dolar TL günü 19.78'i görerek zirve tazeleyerek başladı.

“PİYASAYI TUTMAK İÇİN ŞAPKADAN NE GİBİ TAVŞANLAR ÇIKAR HAYAL EDEMİYORUM”

HalkTV’ye değerlendirmelerde bulunan finansal piyasalar uzmanı İris Cibre piyasaların mevcut hükümetin devam edeceği yönünde fiyatlama yaptığını ancak piyasaların da yanılabileceğine dikkat çekerek “Piyasaların da yanılabileceğini gördük. Bundan sonra beklenti, hükümetin devam etmesi halinde ortodoks politikalara geçilmeyeceği, cari açığın devam edeceği, kuru tutmak için Merkez Bankası'nın müdahaleye devam edeceği beklentisiyle yabancı yatırımcının gelmesini beklemek hayal olur. Bundan sonra piyasayı tutmak için şapkadan ne gibi tavşanlar çıkar hayal edemiyorum. Fakat muhakkak faiz artırmak zorunda kalacaklarına inanıyorum. Buna ne kadar direnebilirler, bu yayı ne kadar gererler bilemiyorum. Bu şekilde devam edilirse, ödemeler dengesinde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDE KRİZ OLASILIĞI VAR”

HalkTV yazarı Barış Soydan ise en kritik sorunun ‘doları ne kadar tutabilecekleri’ olduğunu söyledi. Soydan “Rezerv satışları ve sermaye kontrolleriyle dolardaki artışı dizginliyorlar ama ne kadar tutacaklar bunu bilmiyoruz. Yaz aylarında şu anki gibi gitme olasılığı yüksek. Çünkü turizm gelirleri olacak. Ama sonbahar ve kış ayları zor geçecek. Çünkü çok büyük cari açık var. İhracat artışı durdu, hatta ilk dört ayda ihracat azaldı. Dolayısıyla cari açığı kapatma konusunda işleri zor olacak. Eğer Suudi Arabistan ve Rusya'dan yeni para gelmezse, ödemeler dengesi krizi riski ortaya çıkacak. Bu yüzden de sonbahar ve kış aylarında kriz olasılığı küçümsenmeyecek şekilde var” dedi.



