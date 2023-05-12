Turkcell hisselerinde büyük kayıp! Borsa İstanbul devre kesti

Yayınlanma: 12.05.2023 - 13:14

Güncelleme: 12.05.2023 - 14:09

Telefon operatörü Turkcell 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'daki merkez çalışanlarına mesaj atarak, seçim gecesi "teknik altyapı çalışmaları" nedeniyle plaza ve ofislere giriş yapılamayacağını bildirdi. Bu durum sosyal medyanın gündemine oturdu.

Borsa İstanbul ise bugün güne yüzde 1,02’lik yükselişle başlamasından hemen sonra da düşüşe geçtiği ifade edildi. Endekste yaşanan düşüş ve öne çıkan haberlerle ilgili de Turkcell hisseleri devre kesti. Saat 12:20 itibarıyla da gelen haberlere göre Turkcell’de yaşanan kaybın yüzde 5’i aştığı bildirildi.

KAP'TAN AÇIKLAMA

KAP’a yapılan açılamada şu ifadelere yer verildi:

TCELL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır.

TCELL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.

www.halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'a konuşan Murat Erkan, “Plaza da internet mi olur? Plazaya insan girmemesiyle internet ya telefon iletişimi kesilir mi? Plazayı kapatmasak da internet kesilip, yavaşlatılabilir. 2 gün boyunca alt yapı ile ilgili teknik ekibimiz ofiste çalışacak” diye konuştu.

Turkcell'den yapılan kurumsal açıklama ise şöyle

Kamuoyunun dikkatine,

Özellikle iletişim yoğunluğunun arttığı seçim gibi dönemlerde sağlıklı iletişim sağlanması ve iletişim altyapısının sürdürülebilirliği amacıyla önlemler alınması gerektiği hepimizin bildiği bir husustur.

Bugün sosyal medyaya yansıyan mesajın kaynağı, Turkcell çalışanlarına yönelik olarak yapılan şirket içi bilgilendirme notundan ibarettir.

Geçmiş yıllarda her seçim döneminde rutin olarak yapıldığı gibi bahsi geçen çalışma, Turkcell’in seçim günü tüm ülkeye sağlıklı ve kesintisiz iletişim hizmeti verebilmesi için teknik altyapının güçlendirilmesini, kötü niyetli erişimlerin engellemesini ve bilişim altyapılarına yönelik güvenlik tedbirlerini alınması gerekliliği amacıyla yapılmıştır.

Seçim gecesi görevli ve yetkili olmayan Turkcell çalışanlarının herhangi bir aksaklığa veya olumsuzluğa neden olmaması hedeflenmektedir.

Müşterilerimizi etkileyen herhangi bir durum söz konusu değildir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.