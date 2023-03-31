Uzmanlar yorumladı: SPK’nın halka arzda ‘eşitlik’ kararı ne anlama geliyor?

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 16:28

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 16:28

Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de bu tablo devam ediyor. Diğer yandan borsada yatırımcı rekoruna rağmen işlem hacminin düştüğü belirtiliyor. İşlem hacminin çoğunluğunu halka arz hisseleri oluşturuyor.

Halka arz hisselere ocak başındaki tavanlar sonrası açığa satış yasakları gelmiş ve SPK da bazı önlemler almıştı.

Şimdi de SPK, halka arzlara gelen yoğun talebe işaret ederek, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yatırımcılar arasında eşit uygulamaların sağlanması amacıyla yeni kararlar aldı.

SPK’DAN YENİ KARARLAR

Buna göre SPK, halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon lira ve altı olan halka arzlarda borsada satış yönteminin uygulanacağını duyurdu. Önceki uygulamada bu sınır 250 milyon lira seviyesindeydi.

Piyasa değeri 750 milyon lira üstü halka arzlarda borsa dışında talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda eşit dağıtım yapılacak.

Alınan kararlara göre yatırımcılar halka arzdan aldıkları payları 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka hesaba virmanlayamayacak, borsada toptan satış veya özel emirle satamayacak. Halka arzda verilecek talep ilgili gruba tahsis edilen pay tutarının yüzde 25’ini geçemeyecek.

Karara göre daha önce kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilen bazı kurum ve kuruluşlar bireysel yatırımcı kapsamında alındı.

ETKİSİ NE OLACAK?

Ekonomi gazetesinden Şenay Zeren’e konuşan Sparta & Co finans danışmanlığından Taner Özarslan, düzenlemeyle oyuna ‘arka kapıdan’ müdahalelerin ve suni talep görüntüsünün önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"TAVAN TAVAN GİTMESİNİ ENGELLEYEBİLİR"

Ikon Menkul Araştırma Müdürü Onur Altın, değişikliğin kurumsal talebin düşmesine ve halka arz hisselerinin sürekli tavan tavan gitmesine engel olabileceğini söyledi.

Altın, kararın borsanın gelişmesine katkı sunacağını belirtterek, ”Bu kararla bireylerin daha aktif hale getirilmesi planlanırken yeni halka arzlardaki bazı adaletsiz durumlarında düzeltilmesi adına önem teşkil eden doğru bir karar olmuştur” şeklinde konuştu.

"KARARLAR BORSADAKI KALICILIĞI DAHA UZUN TUTACAK"

Dinamik Yatırım araştırma uzmanı Ceyhun Yavaş, oransal dağıtım yönteminin kısıtlanmasıyla kredili işlemlere satışların derinleşmenin önüne geçileceğini söyledi.

Yavaş, ”Kredili pozisyonların artık daha az bozulacağı görüşündeyiz. Bu da borsadaki kalıcılığı daha uzun tutacaktır. Bunun da borsaya direnç sağlayacağı düşüncesindeyiz” dedi.