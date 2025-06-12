Uzmanlardan dolar tahmini: 'Çok değer kaybedeceğini biliyorsunuz'

Tudor Investment Corp.'un kurucusu ve 16 milyar dolarlık makro hedge fonunun yöneticisi Paul Tudor Jones, doların geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Jones, kısa vadeli faiz oranlarının hızla düşmesiyle birlikte önümüzdeki yıl doların önemli ölçüde değer kaybedebileceğini söyledi.

Jones, getiri eğrisindeki gelişmelere işaret ederek, “Önümüzdeki yıl kısa vadeli faiz oranlarını önemli ölçüde düşürüleceğini biliyorsunuz. Ve bunun sonucunda doların muhtemelen değer kaybedeceğini de biliyorsunuz. Hem de çok değer kaybedeceğini” ifadelerini kullandı.

TRUMP YENİ FED BAŞKANIYLA YÖNÜ DEĞİŞTİREBİLİR

Aynı röportajda, Jones, Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin 2025’te sona ereceğini hatırlatarak, Donald Trump’ın yeniden başkan olması halinde büyüme odaklı bir stratejiyle "aşırı güvercin" bir isim atayabileceğini öne sürdü.

DOLAR ENDEKSİ 2025’E KÖTÜ BAŞLADI

Dolar Endeksi, Trump dönemindeki ticaret politikaları nedeniyle artan belirsizliklerin etkisiyle 2025 yılı başından bu yana yaklaşık yüzde 8 gerilemiş durumda. Bu seviye endeksin 2005'ten bu yana gördüğü en kötü yıl başlangıcı olarak kayıtlara geçti.

YATIRIMCILAR DOLARDAKİ ZAYIFLAMAYA KARŞI POZİSYON ALIYOR

Opsiyon piyasalarında doların daha fazla zayıflamasına yönelik pozisyonlar artıyor. ABD para birimine duyulan iyimserlik geçen ay pandemi sürecinin en düşük seviyelerine kadar gerilese de yatırımcıların önemli bir kısmı doların önümüzdeki dönemde diğer büyük para birimleri karşısında değer kaybedeceğini düşünüyor.