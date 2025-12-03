Uzmanlardan kredi kartı kullanıcılarına uyarı: Bu şekilde ödeme yapmak borç sarmalına sokuyor!

Kredi kartı kullanımının hızla arttığı dönemde finans uzmanları, her ay yalnızca asgari tutarı ödeyen tüketicilerin ciddi risklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor. Uluslararası ekonomi analistlerine göre bu alışkanlık, uzun vadede borç sarmalı, yüksek faiz yükü ve kredi notunda düşüş gibi önemli sorunlara yol açıyor.

ASGARİ ÖDEME BORCU GİZLİCE BÜYÜTÜYOR

Finans danışmanları, asgari ödeme yapan kullanıcıların farkında olmadan borçlarını artırdığını belirtiyor:

Kredi kartında asgari ödeme, borcu ödemek değil ertelemektir. Borç küçülmek yerine her ay büyür ve yıllarca bitmeyen bir yük haline gelir.

Uzmanlar ayrıca uzun süre sadece asgari ödeme yapanların borçlarının “kartopu etkisi” ile hızla büyüdüğünü vurguluyor.

AYLIK FAİZ YÜKÜ BORCU KATLAYABİLİR

Uluslararası bankacılık verilerine göre kredi kartı borçlarına uygulanan faiz oranları aylık yüzde 3–4 arasında değişiyor. Ödenmeyen ana para biriktiği için borç, birkaç ay içinde katlanabiliyor.

Ekonomi profesörü durumu şöyle özetledi:

Asgari ödeme, kredi kartını kullanmanın en pahalı yoludur. Ana para düşmeden faiz her ay birikir.

SÜREKLİ ASGARİ ÖDEME KREDİ NOTUNU ETKİLER

Bir ay asgari ödeme yapmak kredi notunu düşürmese de bunu alışkanlık hâline getiren kullanıcılar bankalar tarafından riskli müşteri olarak sınıflandırılıyor. Bu durum, kredi başvurularının reddedilmesine, düşük limitlere ve ek kart taleplerinin onaylanmamasına neden olabiliyor.

Finans analistleri, “Asgari ödeme davranışı finansal baskının bir işaretidir, bankalar bunu dikkatle takip eder” diyor.

İKİ AY ÖDENMEZSE KART KAPANABİLİR

Üst üste iki kez asgari ödeme yapılmazsa kart geçici olarak kapatılabilir; üç ay ödeme yapılmazsa yasal takip süreci başlar. Bu durum hem kredi sicilini ağır şekilde zedeler hem de uzun vadeli finansal planlamayı bozar.

ASGARİDEN FAZLA ÖDEYİN UYARISI

Finans uzmanlarının ortak uyarısı net: Asgari ödeme yalnızca acil durumlar için kullanılmalı. Her ay mümkün olduğunca asgari tutarın üzerinde ödeme yapılmalı; gerekirse borç taksitlendirilerek daha düşük maliyetle kapatılmalı.