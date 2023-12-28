Vakıf kiracılarına yüzde 800 zam

Yayınlanma: 28.12.2023 - 11:22

Güncelleme: 28.12.2023 - 11:22

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Manisa’daki 300’e yakın kiracısına yaptığı zam tepki gördü.

2023 yılında kendisine yapılan yüzde 465 zammı yargıya taşıyan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, ekonomik kriz yaşayan esnafın bu zamlarla birlikte daha da mağdur edileceğini söyledi.

465 ZAM YAPTILAR

33 yıllık vakıflara ait işyerinde kiracı olduğunu belirten Akyüz, “ Bize 2023 yılında yüzde 465 zam yapıldı. Konuyu yargıya taşıdık. Mahkeme vakıf yönetmeliği maddesini dikkate alarak bize haksız buldu. İtiraz ettik ve hâlâ yargı süreci devam ediyor. 2024 yılı için ise yüzde 400 ile 800 oranında zam yapılarak kiracılara tebliğ edildi. Devlet, ‘kiracıya yüzde 25’den fazla zam yapamazsın ‘diyor. Ama Vakıflar yüzde 800’ü bulan zam yapıyor. Bu nasıl bir adalet. Kiracı ve konutta oturanlar olarak bu zamları nasıl ödeyeceğiz. Bunu birileri açıklasın” diye konuştu.

Mahkemelerin de kiracının değil, vakıfların yanında olduğunu sözlerine ekleyen Bahattin Akyüz, “ Mahkeme kiracıyı haksız vakıfları haklı buluyor. Hatta, ‘kabul etmezsen işyerinden çık’ diyor. Acilen Vakıflar kiracılarına bir çözüm bulunmalı. Kiralar çok yüksek” dedi. İZMİR