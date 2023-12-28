Vakıf kiracılarına yüzde 800 zam
Manisa Esnaf Ve Sanatkarlar Odası ve Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün işyeri ve konut kiracılarına yüzde 400 ile 800 oranında zam yaptığını söyledi. Akyüz, “Hükümet, kira zamlarında yüzde 25 sınırı uygulaması yapıyor. Ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğü işyerlerine yüzde 400, konutlara ile yüzde 800’e yaklaşan zam yapıyor. İtiraz eden kiracıya ise ‘Beğenmiyorsan çık’ tehdidinde bulunuyor. Bana yüzde 465 zam yaptılar dava açtım. Ama mahkeme Vakıfları haklı buldu. Bu nasıl sistem’ diyerek tepki gösterdi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Manisa’daki 300’e yakın kiracısına yaptığı zam tepki gördü.
2023 yılında kendisine yapılan yüzde 465 zammı yargıya taşıyan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, ekonomik kriz yaşayan esnafın bu zamlarla birlikte daha da mağdur edileceğini söyledi.
465 ZAM YAPTILAR
33 yıllık vakıflara ait işyerinde kiracı olduğunu belirten Akyüz, “ Bize 2023 yılında yüzde 465 zam yapıldı. Konuyu yargıya taşıdık. Mahkeme vakıf yönetmeliği maddesini dikkate alarak bize haksız buldu. İtiraz ettik ve hâlâ yargı süreci devam ediyor. 2024 yılı için ise yüzde 400 ile 800 oranında zam yapılarak kiracılara tebliğ edildi. Devlet, ‘kiracıya yüzde 25’den fazla zam yapamazsın ‘diyor. Ama Vakıflar yüzde 800’ü bulan zam yapıyor. Bu nasıl bir adalet. Kiracı ve konutta oturanlar olarak bu zamları nasıl ödeyeceğiz. Bunu birileri açıklasın” diye konuştu.
Mahkemelerin de kiracının değil, vakıfların yanında olduğunu sözlerine ekleyen Bahattin Akyüz, “ Mahkeme kiracıyı haksız vakıfları haklı buluyor. Hatta, ‘kabul etmezsen işyerinden çık’ diyor. Acilen Vakıflar kiracılarına bir çözüm bulunmalı. Kiralar çok yüksek” dedi. İZMİR
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