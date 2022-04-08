Vakıfbank 1 milyar liraya bina aldı

08 Nisan 2022 Cuma, 11:24

Vakıfbank yaklaşık 1 milyar TL'ye kendi iştirak şirketinin binasını satın aldı. İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) bina 52 kattan oluşuyor. Vakıfbank binayı, İFM için genel müdürlük hizmet binası yapacak. Vakıfbank, İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi kapsamında Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na ait projenin satın alınması için yetki verdi.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yapılan açıklamaya göre, genel müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan projenin 52 katlı bloğundaki 25.718 metrekarelik alan 930 milyon TL+KDV’ye satın alınacak.