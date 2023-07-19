Van'da ekmeğe yüzde 50 zam: Fiyatı 6 TL'ye çıktı

Yayınlanma: 19.07.2023 - 23:13

Güncelleme: 19.07.2023 - 23:29

Art arda gelen zamlar ve yüksek girdi maliyeti ekmek fırınlarını vurdu, ekmek de nasibini aldı. Temmuz ayıyla birlikte birçok ilde ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Dün ise Kocaeli ve Adana'daki zamların ardından bu defa Van'da ekmeğin fiyatı arttı.

Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, yapılan zamla ilgili açıklamalarda bulundu. Altı aydır Türkiye genelinde ekmek fiyatının 5 lira olduğu halde Van'da 4 liraya satıldığını belirten Işık, artan maliyetler karşısında 210 gram ekmeğin fiyatının 6 liraya yükseltildiğini söyledi.

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Işık, açıklamasının devamında, "Asgari ücretin 11 bin 400 TL olması. Akaryakıt fiyatlarının artması, toplamda 25 gider kaleminin artması sonucu ekmeğin maliyetinin artmasına sebep olmuştur. Kurum amirleri ve esnaflarımızla yapmış olduğumuz toplantılarda hem esnafımızın zararını önlemek hem de vatandaşlarımızı düşünerek 210 gram somun ekmek ve 200 gram pide ekmeğin fiyatı 6 TL olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın şundan emin olsunlar ki Türkiye genelinde 200-210 gram ekmek 7 TL’nin üzerinde satılmaktadır" dedi.