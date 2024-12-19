Van'da ekmeğe zam... 210 gram ekmek 10 TL oldu

Yayınlanma: 19.12.2024 - 15:44

Güncelleme: 19.12.2024 - 15:44

Van'da ekmek ve pide fiyatlarına zam geldi. Van Lokantacılar Fırıncılar Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada; "Ülke genelinde en uygun fiyata sattığımız ekmeğin girdilerindeki artış sonrası, üst kuruluşlarla yaptığımız toplantılar ve Bakanlığa gönderdiğimiz taleplerin 17 Aralık 2024 tarihinde kabul edilmesi neticesinde, ekmek fiyatlarını güncelleme zorunluluğu doğmuştur. Un, maya, sigorta ve diğer 20'ye yakın girdi kalemindeki zamlar nedeniyle, 210 gram somun ekmek ve 200 gram pide ekmeği, 20 Aralık 2024 Cuma günü itibarıyla Van ili ve ilçelerinde 10 TL'ye satılacaktır" denildi.