Yavaş’tan yurttaşlara 25 milyon liralık ekmek desteği

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediye tarafından yapılan ekmek desteğinin 28’incisinin başkentkartlara yatırıldığını duyurdu.

Yavaş’tan yurttaşlara 25 milyon liralık ekmek desteği
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 17.12.2024 - 17:59

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediye tarafından yapılan ekmek desteğinin 28’incisinin başkentkartlara yatırıldığını duyurdu. Yavaş, paylaşımında “Açlık sınırı altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan 18 bin 966 ailenin Başkent Kartlarına 28. kez ekmek desteğimizi yatırdık. Toplamda 25 milyon 234 bin 400 liralık bu destek, dayanışmanın ve paylaşmanın gücüdür. Kimseyi aç ve çaresiz bırakmayacağız. Ankara’da hiçbir sofradan ekmek eksik olmayacak” ifadelerine yer verdi. 

 


Etiketler: #ABB #Mansur Yavaş #Ekmek

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