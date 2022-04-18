Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi Fuat Tosyalı’nın öngörüsü bu kez tutmadı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Eski Yugoslavya’nın en önemli çelik fabrikalarından biri olan Karadağ’ın Nikşiç kentindeki “Zeljezara Çelik”i 2012’de satın alan Tosyalı Holding’in Toscelik Special Steel fabrikasında son bir yıldır üretim yapmadığı ortaya çıktı. Fabrikada modernizasyon yatırımlarını 2016’da tamamlayan Tosyalı, burada yılda 200 bin tonluk kapasiteye ulaşmıştı. 1950’lerde Mareşal Tito’nun kurduğu Zeljezara Niksic, bir dönem Güney Avrupa’da oldukça güçlü durumdaydı. Fabrika 1980’lerde 22 bin çalışana ev sahipliği yapıyordu. Tosyalı Holding’den alınan bilgilere göre, tesisin satışı gündemde. Böylece Tosyalı Holding’in Avrupa macerası da son bulacak.

Tosyalı Holding’ten yapılan açıklamada, “Dönem dönem çok özel, niş alanlara, gelecekte değer yaratacağını düşündüğümüz için yatırım yapabiliyoruz. Karadağ’daki Toscelik Special Steel tesisimiz de aslında böyle bir yatırım. Burada niş bir alan olan özel alaşımlı çelik üretiyoruz. Ancak bir süredir gelişen farklı koşullar neticesinde, bu kategorinin bizim ölçek ekonomimize uymayacağını ve istediğimiz verimliliği sağlayamayacağını gördük. Bu sebeple bir sene önce üretimi kademeli olarak durdurduk” denildi.

FİLYOS VADİSİ’NDE ARAZİ

Açıklamada, tesisin satmasına yönelik değerlendirmelere yer verilirken demir-çelik sektöründen potansiyel ve ilgili yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğü de ifade edildi.

Son yılların en hızlı büyüyen gruplarından biri olan Tosyalı Holding’i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı doğa ve yaşam savunucularının tüm itirazlarına rağmen hayata geçirilen Zonguldak Çaycuma’daki Filyos Vadisi’nde 49 yıllığına arazi tahsis etmişti. Tosyalı Holding’in araziye milyarlarca liraya gübre üretim tesisi inşa edeceği açıklanmıştı. Filyos Endüstri Bölgesi’nin yönetimi de yine Tosyalı’da. Holdingin Cezayir’de ise çelik üretim tesisi var. Tosyalı’nın önümüzdeki yıllarda Cezayir’deki toplam 6 milyar dolarlık yatırımla yıllık üretim kapasitesi 8.5 milyon tona çıkacak.