Erdoğan'ın atadığı Tosyalı'ya 1 milyar TL

05 Kasım 2021 Cuma, 09:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atadığı Fuat Tosyalı’nın şirketlerinin kamu kurumlarına milyonlarca lira değerinde boru sattığı açığa çıktı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Fuat Tosyalı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Tosyalı Holding’e bağlı birçok şirket bulunuyor. Holding'e bağlı şirketler kamu kurumları ile belediyelerden 2012 ile 2021 yıllarını kapsayan son 10 yıllık dönemde tam 1 milyar 170 milyon TL değerinde 43 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin çok büyük kısmını ise kamu kurumlarının açtığı "boru alım" ihaleleri oluşturuyor.

İLK SIRADA BOTAŞ VAR

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Holding’e bağlı şirketlerden biri olan Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi Anonim Şirketi, kamudan 2016 ile 2021 yılları arasını kapsayan 6 yıllık dönemde 19 ayrı ihale aldı. Bu 19 ihalenin toplam bedeli ise yaklaşık 942 milyon TL’yi buluyor. Şirketin en fazla ihale aldığı kamu kurumlarının başında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) geliyor. Şirket, son altı yılda BOTAŞ’tan 11 ihale alırken Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden 7 ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü’nden de bir ihale aldı.

TPAO DA LİSTEDE

Tosyalı Holding’e bağlı olan bir diğer şirket ise Tosçelik Profil ve Saç Endüstrisi Anonim Şirketi. Bu şirket de 2012 ile 2020 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde kamu kurumlarından tam 61 milyon TL değerinde 23 ayrı ihale aldı. Bu şirketin ise en fazla ihale aldığı kamu kurumlarının başında 15 ihale ile TPAO geliyor.

İSKİ’DEN DEV İHALE

Holding’e bağlı olan ve kamudan ihale alan bir diğer şirket de Tosyalı Dış Ticaret Anonim Şirketi. Bu şirketin de AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü’nden 2014 yılında tam 126 milyon 430 bin TL’lik ihale aldı. Şirket bu ihaleyle İSKİ’ye milyonlarca liralık çelik boru sattı.

FİLYOS PROJESİ'NİN İDARESİNDEN SORUMLU

Zonguldak Çaycuma’da yapımı devam eden Filyos Endüstri Bölgesi Projesi’nin idaresi de 2019’da Tosyalı Holding’e verilmişti. Fuat Tosyalı’nın sahibi olduğu şirketin, Filyos Endüstri Bölgesi’nin alt, üst yapısından ve idaresinden sorumlu şirket olduğu açıklanmıştı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise yaptığı açıklamada, “Tosyalı Holding, Filyos projesinde bir yatırımcı gibi değil AK Parti’nin bir ortağı gibi yer almaktadır” demişti.

Ayrıca, Fuat Tosyalı, 31 Mart seçimlerinde AKP’nin İskenderun mitingine katılarak AKP’nin adayı için oy istemişti.