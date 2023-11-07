Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği'nden yerel seçim öncesi panel

Yayınlanma: 07.11.2023 - 14:05

Güncelleme: 07.11.2023 - 14:05

1997'de kurulan ve yurttaşlardan toplanan vergilerin doğruluğu ile vergilerin harcandığı alanları takip etmeye çalışan Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği, 9 Kasım'da saat 14.00 ile 17.00 arasında “Yerel Seçim Öncesi Ekonomik ve Mali Gelişmeler” konulu panel düzenleyecek. Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu'nda yapılacak panelde açılış konuşmalarını A.Şahin Savcı ve Dr. Turgay Bozoğlu yapacak. Panelin 1. oturumunda Prof.Dr. Binhan Elif Yılmaz ve Prof Dr. Murat Batı, 2. otorumunda ise Prof.Dr.Yalçın Karatepe, Prof.Dr. Aziz Konukman ve Cem Toker konuşmacı olacak. Konu hakkında konuşan Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Turgay Bozoğlu, "Panel halka açık olarak gerçekleştirilecek. Dernek en son depremde televizyon ekranlarında bağış yapacağını duyurup, bağış yapmayanları tespit etmeye çalışarak tekrar kamuoyunun yoğun ilgisi ile karşılaşmıştı" dedi.

