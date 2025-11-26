Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde hayata geçirilecek olan vatandaşlık maaşı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Vatandaşlık maaşı nedir? Vatandaşlık maaşı pilot iller belli oldu mu? Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek?

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 yılında dar gelirli ailelere 'vatandaşlık maaşı' ödeyecek. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın da dahil olduğu çalışmanın önümüzdeki aylarda tamamlanması, yeni yıldan itibaren da hayata geçirilmesi planlanıyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK?

Uygulamanın 2026 yılında önce pilot olarak seçilen illerde başlaması gündemde. Yeni yılda pilot olarak hayata geçmesi beklenen sistemde pilot iller henüz belli değil.

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK VE ŞARTLARI NELER OLACAK?

Vatandaşlık Maaşı'nın temel amacı, gerçekten ihtiyaç sahibi olan ve gelir seviyesi düşük olan Türk vatandaşlarına düzenli destek sağlamaktır. Vatandaşlık maaşı için hanelerin belirli bir gelir düzeyinin altında olma şartı aranacak.