Ve Şimşek IMF'yle aynı karede! 'Mükemmel bir sohbet'

Hazine ve Maliye Bakanaı Mehmet Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopihath ile görüştü.

Gopinath görüşmenin fotoğraflarını sosyal medyasından, "Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet" notuyla paylaştı. Gopinat, fotoğrafta Bakan Şimşek'i de etiketledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath’ın X hesabından kendisini etiketlediği paylaşıma karşılık bir etkileşimde bulunmadı.

Excellent discussion with Turkiye’s Minister of Finance @memetsimsek on the outlook for Turkiye and for the world. pic.twitter.com/xJoNNbBmUz