Vedat Bilgin'den emekliyle ilgili 'maaş adaletsizliği' itirafı

Yayınlanma: 27.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.05.2023 - 03:26

Bilindiği gibi AKP iktidarı, seçim ayarlı düzenlemelerle geçen nisan ayında en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya çıkardı. Kök aylığı bu rakamın altında olanların aylıkları Hazine tarafından yapılan ödeme ile 7 bin 500 liraya tamamlanıyor.

Böylece uzun yıllar çalışarak daha yüksek ve daha fazla prim ödeyenle daha az prim ödeyen “en düşük aylık“ta eşitlenmiş oldu. Düzenleme büyük tepki çekti. Şimdi yanlışlığı kabul eden iktidar ise seçimi kazanma olasılığı üzerinden hareket ederek bu “düzeltme” için temmuz ayını işaret ediyor.

Bir televizyon programına katılan ve yasal prosedürde emekli aylıklarının temmuzda düzenlendiğini belirten Bilgin, bu konuda şunları söyledi:

“7 bin 500 liradan yaklaşık 9.5 milyon insan istifade etti. Emekli insanlarımız yuvarlak 15 milyon kişi. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak.”



