Fatih Altaylı'dan Vedat Bilgin'e: Önce kuru açıkla

Yayınlanma: 10.05.2023 - 13:11

Güncelleme: 10.05.2023 - 13:11

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün katıldığı bir programda milyonlarca yurttaşı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin "Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Bakan Bilgin'in açıklamalarına değindi.

Altaylı yazısında, "Çalışma Bakanı “Asgari ücret 500 dolar olmalı” demiş. Bu iş böyledir. İktidarların oy oranı düştükçe zam oranını arttırırlar. Hele seçimi kazanamayacakları aşikar hale gelmişse, zamlar uçuk hale gelir.Bu iktidar döneminde, yani 20 yıldır ekonominin en iyi olduğu dönemlerde bile asgari ücret 500 dolar satın alamadı. Ekonominin en iyi yılı olarak gösterilen 2013 yılında asgari ücret 403 dolardı.2015 yılında ise 394 dolara geriledi" ifadelerine yer verdi.

"DOLAR KAÇ LİRA OLACAK ÖNCE ONU SÖYLESİN"

AKP'nin en fazla güç kaybettiği dönem olarak 2016 yılını işaret eden Altaylı, "2016 yılında ise 430 dolarla tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı. Sonra giderek geriledi ve 2022 yılında 287 dolarlık dip noktayı gördü. Ve şimdi Bakan Bey “500” dolar diyor. Ben ise daha çok hangi kurdan diye merak ediyorum. Dolar kaç lira olacak önce onu söylesin" diye yazdı.



