Veli Ağbaba, emekli maaşıyla et zammını oranladı: ‘Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 76 arttı’

Yayınlanma: 16.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.06.2024 - 04:00

Geçen yıl kurbanlık koç fiyatlarının 7-8 bin TL arası değiştiğine dikkat çeken Ağbaba, “Fiyatlar bu sene 13-18 bin arasında. Yani küçükbaş kurban fiyatı asgari ücrete eşit. Bir emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor” dedi.

Et fiyatlarındaki bu değişimi emekli maaşlarına yapılması gereken zamma oranlayan Ağbaba şunları kaydetti: “Emeklilere verilen 3 bin TL bayram ikramiyesiyle kurban kesmesi mümkün değil. Kurban kesmek emekli için zaten hayalken et fiyatlarındaki artışa göre maaş hesaplandığında en düşük 17 bin 600 TL olması gerekir. Geçen yıla göre dana eti fiyatı yüzde 76 artış gösterdi. Kuzu eti fiyatındaki yüzde 92 artışa göre ise en düşük emekli maaşının 19 bin 200 TL olması gerekir. Kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyat artışları ortalamasına göre ise en düşük emekli maaşının en az 18 bin 700 TL olması gerekmektedir.”

