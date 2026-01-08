Venezuela devlet petrol şirketinden ABD'yle müzakere açıklaması

Venezuela devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela (PDVSA), ABD'ye ham petrol satışı için müzakerelerin ilerlediğini ve bunun "tamamen ticari bir işlem" olduğunu bildirdi.

PDVSA'nın Telegram hesabından ABD'ye ham petrol satışına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "PDVSA, iki ülke arasındaki mevcut ticari ilişkiler çerçevesinde, ABD ile ham petrol satışı konusunda görüşmelerde bulunuyor" ifadesi kullanıldı.

'KARŞILIKLI FAYDA'

Sürecin, ABD'li petrol şirketi Chevron gibi uluslararası şirketlerle yürürlükte olanlarla benzer şekilde sürdüğü aktarılan açıklamada, "Süreç tamamen ticari bir işleme dayanmakta, yasallık, şeffaflık ve karşılıklı fayda kriterlerine bağlı kalmaktadır" denildi.

PDVSA'nın, Venezuela halkının yararına olacak şekilde ulusal kalkınmayı destekleyen ve küresel enerji istikrarına katkıda bulunan ittifaklar kurmaya devam edeceği kaydedildi.

ABD'YE PETROL TESLİMİ

ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası ülkede kurulan geçici yönetimin, 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini ifade etmişti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "Venezuela'da sıkışıp kalmış olan tüm petrolü ele geçirmek için" bir anlaşmayı uygulamaya koymak üzere olduklarını söylemişti.

Rubio, "30 ila 50 milyon varil petrol alacağız. Bunu piyasada, Venezuela'nın aldığı indirimli fiyatlarla değil, piyasa fiyatlarıyla satacağız. Bu para daha sonra, yolsuzluğa veya rejime değil, Venezuela halkına fayda sağlayacak şekilde dağıtılmasını kontrol edeceğimiz bir şekilde yönetilecektir" ifadelerini kullanmıştı.