Venezuela'dan Batı'ya tepki: Rus petrolüne yönelik kısıtlamalar, bumerang gibi ters tepecek

26 Eylül 2022 Pazartesi, 11:45

Venezuela Dışişleri Bakanı Carlos Faria, 77. BM Genel Kurulu oturum aralarında RIA'ya petrol piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Carlos Faria, Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararının piyasa üzerinde "kontrol kaybına" yol açacağını ileri sürdü.

Faria, "Bu fikre karşı olumsuz bir tavrım var. Bu karar uygulanırsa ters tepecek ve Rusya'ya karşı kullanılan diğer binlerce zorlayıcı yaptırımlarda olduğu gibi, uygulayan ülkeleri bir bumerang gibi vuracak. Uzmanların görüşlerine dayanarak, Rus petrolü için bir tavan fiyat belirleme fikrinin petrol piyasasında büyük bir dengesizlik yaratacağına inanıyorum. Bu da fiyatların kontrolden çıkmasına neden olacak" dedi.

Faria, OPEC+ anlaşmaları sayesinde petrol fiyatlarının kontrol altında olduğunu savundu.

G7 zirvesinin sonuç bildirgesinde, Rus petrolüne fiyat üst sınırı getirilmesi planı açıklanmıştı.