Vergi affı kimleri kapsıyor? Vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi affı başvuruları nasıl yapılır?

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 16:33

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 16:33

Kabine Toplantısı sonrasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni borç yapılandırma paketine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Borç yapılandırma paketinin ayrıntıları yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

BORÇ YAPILANDIRMA NELERİ KAPSIYOR?

Erdoğan "Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı veriyoruz. Teklifle, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini de sağlıyoruz.

Bilindiği gibi yükseköğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son vermiştik. Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa, sadece o rakamı geri ödüyor. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları da silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Kapsamlı bir uygulama, yapılandırma teklifimizin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

VERGİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Erdoğan, "Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

BORÇ YAPILANDIRMA TAKSİTLERI KAÇ AY?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "borç yapılandırma paketi" ile ilgili "Teklifte, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkan sağlayan düzenlemelere de yer veriyoruz. İşletmelerimiz, 2018 ila 2021 yılları için gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak. Bu konuda da şunu peşinen belirteyim; arttırılan matrahların vergilerini peşin öderlerse o zaman vergi aslında da yüzde 10 indirim sağlanacaktır. Bu teklifteki önemli bir yenilik de taksit ödeme sürelerini 4 yıla çıkarmamızdır. Böylece vatandaşlarımız yapılandırılan borçlarını 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödeyebilecekler. Ödeme süresini uzun tuttuk ancak daha kısa sürede ödemek isteyenlere de ayrıca avantajlar getiriyoruz. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, zaten küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından da vazgeçiyoruz. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz." dedi.

VERGİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Konunun en kısa sürede meclisin gündemine geleceğini aktaran Nebati, "Kanun hem yapılandırma hükümlerini hem de vergi mevzuatında çeşitli yeniliklerin olduğu hükümleri kapsayacak. Yapılandırmaya ilişkin hükümlerle Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile il özel idareleri ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ödenmesi gereken kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu.