23 Ocak 2023 Kabine toplantısı yapılandırma kararları açıklandı mı? 2023 Kabine toplantısı yapılandırma kararları neler oldu?
23 Ocak 2023'te düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Peki, 23 Ocak 2023 Kabine toplantısı yapılandırma kararları açıklandı mı? 2023 Kabine toplantısı yapılandırma kararları neler oldu?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat süren Kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısının ardından toplantıda görüşülen yapılandırma kararları gündeme geldi. ''2023 Kabine toplantısı yapılandırma kararları neler oldu?'' sorusu sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...
23 OCAK 2023 KABİNE TOPLANTISI YAPILANDIRMA KARARLARI AÇIKLANDI MI?
23 Ocak 2023 Kabine toplantısı yapılandırma kararları açıklandı.
2023 KABİNE TOPLANTISI YAPILANDIRMA KARARLARI NELER OLDU?
Erdoğan'ın duyurduğu yapılandırma kararları şu şekilde oldu:
- Kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifini hazırlıyoruz. Borçların cezalarını kaldırıyoruz.
- Tüm bu borçları taksitle ödeme imkanı getiriyoruz.
- Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz.
- Tüm bu borçlara belirli oranla güncelleme ve taksit imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak.(Yükseköğrenim kredisi) Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.
- Tüm bu borçlara belirli oranla güncelleme ve taksit imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak.
- Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.
- Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak.
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