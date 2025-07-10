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Vergi denetimi için 2 bin 500 yeni kadro: İktidar ‘vergiye’ yükleniyor

Vergi denetimi için 2 bin 500 yeni kadro: İktidar ‘vergiye’ yükleniyor

10.07.2025 04:00:00
Güncellenme:
Mustafa Çakır
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Vergi denetimi için 2 bin 500 yeni kadro: İktidar ‘vergiye’ yükleniyor

Vergi denetimleri yoğunlaşırken, çok sayıda yeni vergi başmüfettişi kadrosu oluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yeni kadro verildi. Kararnameye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda tam 2 bin 501 yeni kadro oluşturuldu. Toplam 2 bin 500 kadro ise vergi başmüfettişlikleri için ayrıldı. 1 kadro başkan yardımcısı unvanı için verildi. Kadro oluşturulan vergi başmüfettişleri farklı derecelerde bulunuyor. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı dışında Dışişleri Bakanlığı’nda 150 ataşe, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda 1 laboratuvar müdürü, Sağlık Bakanlığı’nda 5 klinik psikolog, Jandarma Genel Komutanlığı’nda da 1 hesap sorumlusu, 1 vergi hazırlama ve kontrol işletmeni olmak üzere toplam 2 kadro oluşturuldu.

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