Vergi denetimi için 2 bin 500 yeni kadro: İktidar ‘vergiye’ yükleniyor

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yeni kadro verildi. Kararnameye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda tam 2 bin 501 yeni kadro oluşturuldu. Toplam 2 bin 500 kadro ise vergi başmüfettişlikleri için ayrıldı. 1 kadro başkan yardımcısı unvanı için verildi. Kadro oluşturulan vergi başmüfettişleri farklı derecelerde bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı dışında Dışişleri Bakanlığı’nda 150 ataşe, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda 1 laboratuvar müdürü, Sağlık Bakanlığı’nda 5 klinik psikolog, Jandarma Genel Komutanlığı’nda da 1 hesap sorumlusu, 1 vergi hazırlama ve kontrol işletmeni olmak üzere toplam 2 kadro oluşturuldu.