Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'e geliyor

Vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifinin yarın TBMM'ye sunulması bekleniyor. Teklifte, çok uluslu ve yerel şirketler için asgari kurumlar vergisi gibi düzenlemeler yer alırken, dar gelirliye yük getirmemesi ve kayıt dışılığı önlenmesi amaçlanıyor.

Reuters
Yayınlanma: 15.07.2024 - 11:38
Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'e geliyor
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Vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifinin yarın TBMM'ye sunulması planlanıyor.

Teklifte imza sahibi bir milletvekilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre teklifin genel amacı 'Vergide adalet ve etkinliği artırmak' olacağı belirtildi.

Teklifte çok uluslu ve yerel şirketler için asgari kurumlar vergisi de yer alacak.

YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Yarın TBMM'ye sunulacak ve bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine alınması planlanan teklifin TBMM yaz tatiline çıkmadan önce yasalaşması amaçlanıyor.

Kaynak, teklifin "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması ilkesi doğrultusunda" hazırlandığını belirtirerek şöyle dedi:

"Vergi teklifi kesinlikle dar gelirliye yük getirmeyecek, Kayıt dışılığı önleyecek, vergide etkinlik, adalet ve verimliliği sağlayacak düzenlemeler içerecek."

Taslakta, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor. 

Vergi cezalarının artırılması ve istisnaların kaldırılması yönünde hükümler de yer alıyor. 


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