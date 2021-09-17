Vergi gelirleri ve cezalar iktidarın hedeflerini aştı

17 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Yürürlükteki 2021 yılı bütçesine göre bu yıl vergilerden 922.7 milyar TL gelir hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın son açıkladığı sonuçlara göre ilk 8 ayda tahsilat 712.8 milyar TL’ye ulaştı.

Bu kapsamda gelir vergisinde 195.2 milyar TL’lik yıllık hedefe karşılık ilk 8 aylık tahsilat 132.1 milyar TL oldu. Kurumlar vergisinde ise hedef aşıldı. 105.1 milyar TL’lik hedefe karşılık 117.1 milyar TL tahsilata ulaşıldı. MTV’de de 18.5 milyar TL’lik bütçe hedefine karşılık, 16.1 milyar TL tahsilat sağlandı. Değerli konut vergisinde 350 milyon TL’lik hedef vardı. Ancak erteleme ve düzenlemeler nedeniyle tahsilat 21.1 milyon TL’de kaldı. Dahilde alınan KDV’de hedef 71.5 milyar TL iken tahsilat 70.6 milyar TL oldu. ÖTV’de hedef 213.7 milyar TL olarak öngörüldü.

Yılın 8 ayında tahsilat 132.5 milyar TL oldu. Petrol ve doğalgazdan sağlanan ÖTV gelirindeki düşüş dikkat çekiyor. Bu ürünlerden 75.6 milyar TL ÖTV geliri hedefleniyordu. Tahsilat 26.1 milyar TL oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ÖTV oranı düşürülerek sabit tutulmaya çalışılması tahsilatı etkiledi.

OTOMOBİLDE YAVAŞLAMA

Buna karşılık motorlu taşıtlardan beklenen 39.6 milyar TL’lik ÖTV geliri aşılarak 40.9 milyar TL tahsilat yapıldı. Otomobilde ÖTV’nin düşürülmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde tahsilatta yavaşlama bekleniyor. Alkollü içkilerden beklenen ÖTV geliri 17.9 milyar TL’ydi. Ağustos itibariyla 13.2 milyar TL tahsilat sağlandı. Tütün mamüllerinden 65.5 milyar TL’lik hedefe karşılık 42.3 milyar TL ÖTV geliri elde edildi. Dayanıklı tüketim ve diğer mallardan hedeflenen 13.4 milyar TL’lik ÖTV’nin de 8.5 milyar TL’si tahsil edildi. Şans oyunları vergisinde hedef 4.1 milyar TL’ydi.

Tahsilat 3.6 milyar TL’ye ulaştı. Bütçe hedefi 4.6 milyar TL olan özel iletişim vergisinde tahsilat 4.1 milyar TL oldu. Dijital hizmet vergisinde ise 1.4 milyar TL olan yıllık hedef, 1.6 milyar TL tahsilatla aşıldı. 23.8 milyar TL olan damga vergisi hedefinde tahsilat 17.9 milyar TL oldu. Harçlarda 34.3 milyar TL’lik hedefe karşılık 23.6 milyar TL tahsilat sağlandı.