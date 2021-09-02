Yüce Divan’dan kurtulduktan 5 ay sonra Erdoğan Bayraktar'ın vakfına vergi muafiyeti verilmiş

02 Eylül 2021 Perşembe, 04:00

17-25 Aralık dosyasında kendisine ilişkin tapeleri doğrulayan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın kurduğu Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı’nın operasyondan 2 yıl, Yüce Divan oylamasından 5 ay sonra vergi muafiyeti aldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaset sahnesine çıkmasının ardından kariyer basamaklarını hızla tırmanan Erdoğan Bayraktar, 2000-2001 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş’de Genel Müdürlük yaptıktan sonra, 2002’nin aralık ayında atandığı Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı görevini 10 Mart 2011 tarihine kadar sürdürdü. TOKİ’deki görevinden ayrılarak AKP’den aday olan Bayraktar, 11 Haziran 2011 seçimlerinde Trabzon milletvekili seçildi. Bayraktar 20 yıllık siyasi ortaklıkları bulunan Erdoğan tarafından “Çevre ve Şehircilik Bakanı” olarak görevlendirildi. 17-25 Aralık 2013’te gerçekleştirilen operasyonlara kadar görevini sürdüren Bayraktar, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında adı geçen dört bakandan biri oldu. Soruşturma dosyasında çok sayıda dinleme kaydı çıkan Bayraktar, 25 Aralık’ta, bakanlık ve milletvekilliği görevinden istifa ederken “Ne yaptıysam Başbakan’ın talimatıyla yaptım. Başbakan’ın istifa etmesi gerekir” diyerek Erdoğan’ı hedef aldı.

SİYASETTEN ÇEKİLDİ

5 Ocak 2015’te Meclis’te yapılan oylama sonucunda AKP’lilerin oylarıyla Yüce Divan’a gitmekten kurtulan Bayraktar, siyaset sahnesinden çekildikten sonra 1973’te kurduğu Bayraktar İnşaat ve Taahhüt adlı aile şirketinin başına tekrar geçti. 36 milyon sermayesi bulunan şirketin yönetim kurulu başkanlığını Erdoğan Bayraktar, yardımcılığını eşi Emine Bayraktar yapıyor. Şirketin eski yönetim kurulunda 17-25 Aralık sürecinde diğer 3 bakanın çocuğuyla birlikte gözaltına alınan oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar yer alıyordu. Ticaret Sicili kayıtlarına göre Bayraktar, TOKİ başkanıyken 475 bin TL olan şirket sermayesi, önce 1 milyon 700 bin TL’ye, sonra 5 milyon TL’ye ve nihayetinde 17 Aralık operasyonundan iki hafta önce de 25 milyon TL’ye yükselmişti.

Bayraktar’ın Yüce Divan’dan kurtulmasından 5 ay sonra 2007 yılında kurduğu ve başkanlığını yaptığı Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı’nın bakanlar kurulu kararıyla 2015’te vergi muafiyeti alması dikkat çekti.

İKTİDARA YAKIN VAKIFLARA MUAFİYET

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre; Türkiye’de vergiden muaf 297 vakıf bulunuyor. Bu vakıfların 108’ine AKP dönemide vergi muafiyeti tanındı. AKP döneminde vergi muafiyeti tanınan vakıflar arasında, iktidara yakınlığıyla ve yönetiminde Erdoğan’ın çocuklarının da yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) , Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı, Albayrak Vakfı ve Ensar Vakfı gibi vakıfların yanı sıra çok sayıda cemaat vakfı da bulunuyor. Nur Cemaatine bağlı, Suffa Vakfı, Erenköy Cemaati’ne yakın Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı da muafiyet alan vakıflar arasında.