Vergi muafiyeti kaldırıldı: Taksi ve dolmuş maliyetleri yolcuya yansıyacak!

Büyükşehirlerde taksi, dolmuş, halk otobüsü ve servis araçlarına sağlanan vergi muafiyeti sona erdi. 31 büyükşehirde faaliyet gösteren esnaf, 1 Ocak 2026’dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek. Yeni sistemle taksici ve dolmuşçular hem Gelir Vergisi hem de KDV ödeyecek; maliyet artışı ise kaçınılmaz olarak yolcuya yansıyacak.

ZAM KAÇINILMAZ

Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe giren düzenleme, büyükşehir sınırlarında ve nüfusu 30 bini geçen ilçelerde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan mükellefleri kapsıyor. Taksici, minibüsçü, halk otobüsü ve servisçiler artık basit usulden gerçek usule geçerek vergi yükümlülüğü altına girecek. Büyükşehir dışındaki illerdeki esnaf ise mevcut basit usulde kalacak.

2023 seçimleri sırasında basit usule alınan esnaf, şimdi fiş kesip KDV ödeyecek ve beyanname harcı ile muhasebe giderleri gibi ek maliyetlerle karşı karşıya kalacak. Bu da yılbaşında taksi ve dolmuş tarifelerine yansıyan zammı kaçınılmaz hale getiriyor.

SIFIRDAN YÜZDE 50’YE KADAR ARTIŞ

Gerçek usule geçişle birlikte taksici ve dolmuşçuların vergi yükü sıfırdan yüzde 50’ye kadar çıkacak. Örneğin yıllık 600 bin lira net kazancı olan bir taksici, Gelir Vergisi, KDV ve stopaj ile toplam 292 bin lira vergi ödeyecek. Artan maliyetler, esnafın fiyatları yükseltmesini zorunlu kılıyor.