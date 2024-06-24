Vergi paketi erken patladı! Saray'dan kim sızdırdı?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi paketi, kamuoyuna sızdırıldı ve tartışmalara yol açtı. Vergi paketinin nasıl sızdırıldığı merak edilirken taslağın bakanlık tarafından değil, Cumhurbaşkanlığı bürokrasisi tarafından sızdırıldığı iddia edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bu hafta Meclis’e gelmeye hazırlanan vergi paketi kamuoyuna sızdırıldı.
İktidarın günlerden beri tartışılan vergi paketinde yer alan maddeler kamuoyunda tartışma yarattı.
Daha taslakken vergi paketinin satır satır haber yapılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokrasisinde de tartışmaya neden oldu.
Taslak vergi paketinin ise kamuoyuna nasıl sızdırıldığı merak ediliyor.
BAZI MADDELER BASKIYLA ÇIKARILDI
Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre, henüz son şekli verilmemiş taslağın bakanlık tarafından değil, Cumhurbaşkanlığı bürokrasisi tarafından servis edildiği iddia ediliyor.
Bu yaklaşımın bakan Mehmet Şimşek ve ekibini sabote amacı taşıdığını öne sürenler de olduğu aktarıldı.
Ayrıca doğrudan vergilerin payını artırmaya yönelik birçok madde tartışmalar sonrası taslaktan çıkarıldı.
Siyaset kulislerine göre, ‘çok kazanandan çok alınacak’ diye anlatılan bazı vergi düzenlemelerinin baskıyla paketten çıkarıldığı öne sürüldü.
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