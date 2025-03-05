Vergi sistemi ve döviz kuru viskiyi öne çıkarıyor! Türkiye’de alkol piyasasında denge değişiyor

Yayınlanma: 05.03.2025 - 11:16

Güncelleme: 05.03.2025 - 11:16

Alkol tüketiminde yükseliş devam ediyor. 2024 verilerine göre, bira arzı bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 artarak 1,2 milyar litreye ulaştı. Son 20 yıllık süreçte ise bira arzında yüzde 50’lik bir artış gözlemlendi. Şarap arzı da 2024’te yüzde 0,7 oranında yükselirken, son 20 yılda yüzde 144’lük bir artış göstererek 69,4 milyon litreye çıktı.

Toplam alkollü içki arzı ise 2024 yılında yüzde 6,5 oranında artışla 1,4 milyar metreküpe ulaştı. Son 20 yılda toplam artış oranı yüzde 56,5 olarak kaydedildi.

VİSKİ TÜKETİMİ NEDEN ARTIYOR?

Türkiye’de viski tüketimi artarken, rakı tüketiminde düşüş yaşanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İngiliz içki devi Diageo’nun Türkiye Genel Müdürü Bahar Uçanlar, viski tüketimindeki yükselişin en büyük nedenlerinden birinin vergi sistemi olduğunu belirtti.

"10 yıl önce rakı fiyatları viskiden yüzde 40 daha ucuzdu, ancak şu anda litre fiyatları eşit seviyeye geldi" diyen Uçanlar, ekonomik koşulların tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğini vurguladı. Restoran ve barlardan ev tüketimine kayış yaşandığını ifade eden Uçanlar, evde alkol tüketmenin daha uygun maliyetli hale geldiğini söyledi.

Özellikle Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde viski ve rakıda alkol derecesine bağlı ÖTV oranlarının eşitlenmesi, fiyat farkını ortadan kaldırdı. Ayrıca, döviz kurunun düşük seyretmesi ve viskinin hammaddesi olan arpa fiyatlarının fazla yükselmemesi de viskiyi rakı ve votkaya kıyasla daha avantajlı hale getirdi.

MEY İÇKİ’NİN SATIŞ SÜRECİ

Türkiye’nin en büyük alkollü içki üreticilerinden olan Mey İçki, 2004 yılında 292 milyon dolara Nurol-Limak-Özaltın-Tütsab ortak girişim grubuna satılmıştı. 2006 yılında ise ABD’li Texas Pacific Group, şirketi 810 milyon dolara satın aldı.

2011 yılında Mey İçki, İngiliz içki devi Diageo tarafından 2,1 milyar dolara satın alınarak küresel içki pazarının önemli bir parçası haline geldi.

Alkol sektöründeki gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve ekonomik faktörler göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda da viski ve bira tüketiminde artışın devam etmesi bekleniyor.