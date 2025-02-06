Kolombiya lideri Petro: Kokain, viskiden daha kötü değil

Yayınlanma: 06.02.2025 - 13:10

Güncelleme: 06.02.2025 - 13:12

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 6 saatlik bakanlar kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Petro, “Kokain Latin Amerika'da üretildiği için yasadışıdır, viskiden daha kötü olduğu için değil” dedi.

“Bilim adamları bunu analiz etti. Kokain viskiden daha kötü değil” diyen Petro, uyuşturucunun dünya çapında yasallaştırılması halinde küresel kokain endüstrisinin “kolayca çökertilebileceğini” de sözlerine ekledi.

Petro, “Eğer barış istiyorsanız, (uyuşturucu kaçakçılığı) işini ortadan kaldırmalısınız. Eğer dünyada kokaini yasallaştırırlarsa bu iş kolayca ortadan kaldırılabilir. Şarap gibi satılır” ifadelerini kullandı.

Fentanilin “Amerikalıları öldürdüğüne ve Kolombiya'da üretilmediğine” dikkat çekerek, resmi verilere göre ABD'de yılda yaklaşık 75 bin kişinin ölümünden sorumlu olan opioide atıfta bulunan Petro, “Fentanil Kuzey Amerikalı çok uluslu şirketler tarafından eczane ilacı olarak üretildi ve onu tüketenler bağımlı hale geldi” diye konuştu.

DÜNYA'NIN EN BÜYÜK KOKAİN ÜRETİCİSİ

Dünya'nın en büyük kokain üreticisi ve ihracatçısı olan Kolombiya, uyuşturucu kaçakçılığına karşı onlarca yıldır mücadele ediyor.

Petro, 2022'de iktidara geldiğinden bu yana, 60 yıllık çatışmayı sona erdirme umuduyla uyuşturucu kaçakçılığından beslenen tüm silahlı gruplarla müzakere etmeye girişti.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne göre Kolombiya'daki kokain üretimi 2023 yılında rekor seviyeye ulaşarak yüzde 53 artışla 2 bin 600 tona yükseldi.