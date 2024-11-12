'Sahte içki' bilmecesi! Ünlü viski bakanlığın 'hileli ürün' listesine girdi, firmadan açıklama geldi

Yayınlanma: 12.11.2024 - 17:14

Güncelleme: 12.11.2024 - 17:15

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünlerin sayısının arttığını tespit ederek listelerine yeni ürünler ekledi.

Bakanlığın 11.11.2024’te duyurduğu 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ‘Chivas Regal’ marka viski eklendi.

"KULLANIMA İZİN VERİLMEYEN ALKOL"

Pernod Ricard adlı firma tarafından üretilen Chivas Regal viskisinde "Gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol" ve "Hacmen alkol düşüklüğü" tespit edildi.

Alkollü içkiler kategorisinde incelenen Chivas Regal viskinin seri numarası LKWT2991 olarak ifade edildi.

FİRMADAN AÇIKLAMA

Şarap, içki ve yemek yazarı Mehmet Yalçın, Pernord Ricard yöneticilerinin kendisine yaptığı açıklamayı İnstagram hesabından paylaştı.

Firma yetkilileri açıklamasında, "6 ay önce Tarım Bakanlığı'nın bir denetiminde Kadıköy'deki bir bayiden alınan Chivas Regal örneği sorunlu çıktı. Konu bize bildirildi, ürünün bizden çıkmadığını, toplanmış boş şişelere kaynağı belirsiz bir alkolün doldurulduğunu saptadık, hemen bayiye dava açtık" dedi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak dava sürerken bakanlık böyle bir liste yayınladı, orjinal üründe sorun varmış gibi bir algı oluştu. Bizim tarafımızdan getirtilen orjinal bandrollü ürünlerin tüketiminde hiçbir sakınca yok."

Öte yandan Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, firmanın yaptığı yazılı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Pernord Ricard firmasının açıklaması şöyle:

"12 Kasım 2024 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli gıdalara ilişkin açıkladığı listede ve bununla ilgili olarak basında yer alan haberlerde "Chivas Regal" olarak bahsi geçen ürün sahte bir ürün olup, firmamız tarafından üretilmemiş ve ithal edilmemiştir.

Ayrıca sahte ürünün tespit edildiği işletmede başkaca markalara ait ürünlerde de sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu sahteciliğe karşı tarafımızca hukuki işlem başlatılmıştır. Halen hukuki süreç devam etmekte olup, kesinleşen bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Bakanlığın inceleme konusuna aldığı ve listesinde bulunan '1' (bir) adet mevzu bahis ürün, orijinal Chivas Regal ürünleri ile hiçbir ilgisi bulunmayan sahte bir üründür.

Tarafımızca ithalatı yapılan orijinal etiketli ve bandrollü ürünlerimiz bakanlık tarafından yapılan tüm ithalat ve analiz sürecinden geçmiş ürünlerdir. Hatta yazıda geçen ilgili LOT numarası, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ithalat aşamasında analizi yapılmış ve uygunluğuna dair yazı verilmiş bir üründür. Bu durum şişenin sonradan dolum yapılan sahte bir ürün olduğunu göstermektedir.

Orjinal bandrollü ve etiketli ürünlerimizin tüketilmesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır."