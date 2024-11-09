Vergi uzmanı hesapladı: Emekçinin 2025'te günlük yemek ücreti ne kadar olacak?

Yayınlanma: 09.11.2024 - 00:39

Güncelleme: 09.11.2024 - 00:40

2024 yılında yemek istisnası günlük 170 TL olarak belirlenirken, 2025 yılından yeniden değerleme oranı (YDO) üzerinden hesaplanan günlük yemek ücretinin 240 TL olması bekleniyor.

Konuya ilişkin vergi uzmanı Ozan Bingöl yaptığı açıklamada, günlük yemek ücretlerinde verilen istisnaların değerinin nasıl gücünü kaybettiğini aktardı.

"EMEKÇİNİN ELİNDEN DİLİM DİLİM ALINMIŞTIR"

Bingöl'ün paylaşımı şu şekilde:

"2024 yılı yemek istisnası 170 TL idi. %43,93 olan yeniden değerleme oranı ile önümüzdeki yıl bu tutar 240 TL olacaktır. Şayet bu oran 2000 yılından bu yana kuruşu kuruşuna uygulansaydı önümüzdeki yıl bu tutarın 359,42 TL olması gerekirdi. Yıllar içerisinde işçinin, emekçinin, bordrolunun günlük yemek bedeli de gelir vergisi dilimlerinde olduğu gibi gizli gizli kırpılmış, lokması dilim dilim elinden alınmıştır. Önerimiz ise günlük yemek bedeli istisnasının kalıcı ve adil bir çözüme ulaşması açısından asgari ücrete endekslenmesi ve günlük asgari ücretin brüt tutarının en az yarısı kadar uygulanmasıdır".