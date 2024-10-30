Artuklu Üniversitesi yemekhanesinde yapılan denetimlerde tarihi geçmiş tavuk eti kullanıldığı tespit edildi

Yayınlanma: 30.10.2024 - 12:31

Güncelleme: 30.10.2024 - 13:00

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Artuklu Üniversitesi’nin yemekhanesinde yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş tavuk etlerinin depolandığı ve yemeklerde kullanıldığı belirlendi. Durumun tespit edilmesinin ardından sağlığa zararlı olduğu belirlenen etler imha edilirken üniversiteye para cezası kesildi.

Olayın ortaya çıkması üzerine üniversite öğrencileri duruma tepki gösterdi. Sağlıklı ve güvenli gıda tüketme haklarının ihlal edildiğini belirten öğrenciler, üniversite yönetiminden daha sıkı denetim ve kontrol mekanizmalarının kurulmasını talep etti.

'CEZALANDIRILMASI GEREKİYOR'

Öğrenciler, “Bu olayın üniversitelerde gıda güvenliği konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Öğrencilerin sağlığını korumak adına, bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılması ve ihlallerin ciddi şekilde cezalandırılması gerekiyor” diyerek tepkilerini dile getirdi.