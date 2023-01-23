Vergi ve ceza puanı affı: 2 bin TL'yi kadar borçlar siliniyor, 10 bin ehliyet iade ediliyor

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 20:26

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 21:39

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısının ardından vergi afları ile ilgili bir duyuru da yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarına göre,

31 Aralık 2022 tarihinden önce kamuya olan ve 2 bin TL'yi geçmeyen vergi borçları silinecek

Sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Bu, yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanlarının silinmesi anlamına gelecek.

Sürücü cezalarını ilgilendiren gelişme ile geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iade edileceği değerlendiriliyor.

Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında, "Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı, vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlandığını belirtti.

Erdoğan ayrıca yapılacak düzenleme ile borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getirileceğini ekledi ve "Davalı vergi ve pirim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı veriyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamada yüksek öğretim kredi borçlarının artmayacağı da ifade edildi.

Erdoğan, "Geçmişte endeksle oluşmuş borçları silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz dedi.