Son Dakika... Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) iki katına çıkarıldı

Yayınlanma: 05.07.2023 - 13:06

Güncelleme: 05.07.2023 - 13:37

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

TBMM Başkanlığı'na sunulan torba yasa teklifinde bir dizi vergi düzenlemesi de yer aldı.

Güler, "17 maddelik hazırladığımız teklifte kurumlar vergisi ve MTV'de yeni düzenlemeler yapıyoruz, vergi kanunlarımızda yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler öneriyoruz. Ayrıca vergi kanunlarında yer alan bazı maktu vergi tutarlarının GSYH içindeki paylarının azaldığını dikkate alarak, maktu tutarların güncellenmesine imkân verecek şekilde yetki düzenlemelerini öngörüyoruz" dedi.

Teklife göre, tescil ve kayıtlı bulunan araçlar ile yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için bir sefere mahsus ek motorlu taşıt vergisi uygulanacak.

Yüzde 25 olarak uygulanacak kurumlar vergisi, finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde yüzde 30 olacak.

İhracatı teşvik eden kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlar için 1 puan olarak uygulanan Kurumlar Vergisi indirimi 5 puan indirimli olarak uygulanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yapılan düzenleme ile iki kez ödenmesinin nedeni ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ortaya çıkan finansman açığı olduğu ifade edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtlar istatistiklerinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 26 milyon 937 bin 791'di.