Vergide ‘Cennet’ dönemi kapanıyor

10 Ekim 2021 Pazar, 02:00

EY Türkiye Vergi Ortağı Abdulkadir Kahraman “vergi cennetleri” olarak adlandırılan offshore ülkelerin, bugünkü statüsü ve buralara kaynak aktaran kişilerin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



OECD ve Avrupa Birliği’nin (AB) vergi şeffaflığı düzenlemeleriyle (otomatik bilgi değişimi ve gerçek lehdar bilgilerinin paylaşımı) buraların otomatik bilgi değişimi kapsamına alındığını hatırlatan Kahraman, şöyle devam etti: “Vergide şeffaflık dediğimiz bu düzenlemeler sonrasında aslında vergi cennetleri, cennet olmaktan çıktı. Çünkü vergi cennetleri olarak kabul edilen bu ülkeler, diğer ülkelerle imzaladıkları bilgi değişimi anlaşmaları sonrasında otomatik bilgi değişimi düzenlemelerine uyma taahhüdünde bulunarak ‘AB ve OECD’nin kara listesi’ dışında kaldı.” Bu listede halen birkaç ada ülkesi kaldı.

Kahraman’ın verdiği bilgiye göre Türkiye, çeşitli ertelemelerden sonra OECD ve AB’nin vergide şeffaflık düzenlemelerine uyum çerçevesinde bilgi değişimine başladı. Yayımlanan 4025 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2019 bilgilerinin en geç 1 Eylül 2021, 2020 ve 2021 bilgilerinin ise 30 Eylül 2021 ve 30 Eylül 2022’ye kadar 27 AB üyesiyle paylaşılması kararlaştırıldı.

TÜRKİYE PAYLAŞTI

2019’a ilişkin bilgiler de değişime tabi tutuldu. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 Temmuz’da “Vergide Şeffaflıkta Yeni Aşama İçin Gerçek Faydalanıcı (Lehdar) Bildirim Zorunluluğu” ile ilgili bir tebliğ yayımladı. Bununla başta “kurumlar vergisi mükellefleri” ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereği bilgi vermesi gereken 29 farklı yükümlü bildirim zorunluluğu kapsamına alındı. Uygulaması başlayan gerçek faydalanıcı bildirimi ile kurum veya vakıf (trust) yapılarının en tepesindeki gerçek kişi ya da kişiler tespit ediliyor. Bu konuda en son bildirim tarihi 31 Ağustos 2021’di. Bu yapılmadıysa bakanlık şüphe duyulan hallerde MASAK’a inceleme yaptırabiliyor.