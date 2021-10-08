Vergi torbasında halkı rahatlatacak talepler reddedildi

08 Ekim 2021 Cuma, 04:00

CHP’nin emekçiden vergi alınmaması, çiftçiye vergisiz mazot desteği, yurt çıkmayan öğrencilere karşılıksız burs verilmesinin de aralarında bulunduğu önergeleri AKP tarafından reddedildi. HDP, son günlerde yine gündemde olan “vergi cenneti ülkelerin” listesinin yayımlanması için önerge sundu. Bu önerge de yine iktidar tarafından reddedildi.

CHP’nin teklife yeni maddeler eklenmesi için sunduğu ve tamamı AKP tarafından reddedilen önergelerinin içerikleri şöyleydi:

- Gelir vergisine tabi gelirleri düzenleyen tabloda değişiklik yapılması istendi. Önerge kabul edilmiş olsaydı emekçilerin üzerindeki vergi yükü ortadan kalkacaktı.

- Esnafın gider kalemlerinden stopaj vergisinin kaldırılması uzun süredir talep ediliyor. CHP, kira ödemelerinden yapılan stopajın sınırlı bir alanda bırakılması ve genel kural olarak kaldırılmasını talep etti.

- Elektrik tüketiminde abonelere uygulanacak KDV oranının yüzde 1’e çekilmesi istendi.

- CHP, elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılması için önerge verdi.

- Zirai amaçlı motorin teslimlerinin vergiden istisna olması için önerge verildi. CHP, “yatlara, katlara, zenginlere” dünya kadar vergi istisnası getirildiğine işaret ederek, zirai amaçlı motorin kullanımının da vergi dışı bırakılmasını istedi.

- CHP, yurt tahsisi yapılmayan üniversite öğrencilerine her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısına kadar her ay karşılıksız burs verilmesi için de önerge verdi.

‘VERGİ CENNETLERİ’ SIR

Görüşmeler sırasında HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu’na “Vergi cennetleri listesini açıklayacak mısınız?” diye sordu. Yavilioğlu ise “Evet, bu kadarıyla iktifa (yetinme) edeyim” demekle yetindi. HDP listenin açıklanması için önerge verdi ancak bu da reddedildi.

Muhalefetin önergelerini reddeden AKP, kendi önergesiyle “konaklama vergisini” bir kez daha erteledi. Cumhurbaşkanına, sigarada maktu vergi, araçlarda da ÖTV oranlarını 3 kata kadar artırma yetkisi veren madde de tartışma konusu oldu. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Vergi yasayla konulur. Normal anayasa hükmü budur, değil mi? Cumhurbaşkanına bu kadar çok bir vergiyi 3 katına kadar artırma yetkisi vermek yanlış bir uygulamadır” dedi.